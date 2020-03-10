Лига БезИнтернета и Совфед хотят штрафовать интернет-площадки за «недетский» контент

Авторы первых законов об ограничениях в Рунете посчитали, что в жизни российских пользователей и интернет-компаний слишком мало цензуры, поэтому решили бить рублём по социальным сетям и другим интернет-платформам, которые будут замечены в распространении материалов, подпадающих под запрет на территории РФ.

Рабочая группа комитета Совета федерации по науке, образованию и культуре под руководством его председателя Лилии Гумеровой по инициативе Лиги безопасного интернета (ЛБИ) разрабатывает законопроект о штрафах для социальных сетей и интернет-площадок за распространение противоправного контента, рассказала директор организации Екатерина Мизулина (дочь сенатора Елены Мизулиной). В комитете подтвердили «Ъ», что работа по этому направлению ведется.

Недавно на заседании Общественной палаты глава Лиги БезИнтернета заявила, что:

«Дети в разных регионах России продолжают сталкиваться в интернете с огромным количеством запрещенной информации, а в последние месяцы в соцсетях распространяется реклама сайтов по продаже наркотиков».

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Интернет-площадки обладают информацией о пользователях, которую используют, например, для таргетирования рекламы, подчеркнула она: «Таким образом, их заявления о невозможности отсева негативного контента безусловная ложь».

Первый зампред комиссии Общественной палаты по общественному контролю и взаимодействию с общественными советами Артем Кирьянов считает, что эффективным средством будут оборотные штрафы.

Подобная инициатива уже обсуждалась в 2018 году, в итоге штрафы за противоправный контент введены не были, напоминает главный аналитик Российской ассоциации электронных коммуникаций Карен Казарян. Сейчас Роскомнадзор может обратиться к владельцам сайтов с требованием заблокировать запрещенный контент, но, как правило, такие запросы сразу направляются операторам связи, поясняет он. Если предложенное ЛБИ регулирование будут принято, считает аналитик, на частные компании фактически ляжет функция цензуры в интернете.

Это поставит российские компании в неравные условия с Facebook и Twitter, уверены эксперты и участники рынка.

Так, Mail.ru Group считает законопроект противоречащим правам человека на поиск и получение информации, которые закреплены в Конституции. В компании заявили, что модераторы и так ежедневно вручную удаляют сотни тысяч опасных и противоречащим правилам площадки постов.

В Google отказались от комментариев. «Яндекс» и Twitter не ответили на запрос издания. В Роскомнадзоре сообщили, что ведомство не принимало участия в подготовке замечаний к законопроекту.

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