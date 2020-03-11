Журналиста обвиняют в экстремизме за новость о штрафе за экстремизм

Журналиста архангельского издания 29.ru Ярослава Вареника вызвали в прокуратуру для составления протокола по статье об экстремизме (20.3.1. КоАП) из-за новости о местном жителе, оштрафованном по этой же статье. Об этом «Медиазоне» сообщил адвокат международной правозащитной группы «Агора» Станислав Селезнев.

В октябре 2019 года на 29.ru вышла новость Вареника об архангелогородце Арсении Куроптеве, которому суд назначил 10 тысяч рублей штрафа за репост во «ВКонтакте» текста о «тайном заговоре мусульман по уничтожению русских». Вареник в публикации процитировал часть поста об «одном знакомом узбеке», который рассказал о «хорошей организованности» мусульман, готовых дождаться «часа икс» и «припомнить все унижения, все страдания».

Вскоре после выхода новости Вареника и редактора издания Елену Ионайтис опросили в полиции. По словам Селезнева, после этого была назначена экспертиза публикации.

Варенику позвонили и пригласили в прокуратуру для составления протокола. Журналист сослался на отсутствие времени: в этот день проходит пресс-конференция мэра Архангельска Игоря Годзиша, на которой Вареник работает как корреспондент. В прокуратуре ответили, что сразу после составления протокола административное дело рассмотрят в Ломоносовском районном суде, и заседание уже назначено. Интересы Вареника будет представлять адвокат Роман Гарбар, сотрудничающий с «Агорой».

В декабре прошлого года журналиста обвиняли в оскорблении чувств верующих за размещение во «ВКонтакте» клипа блэк-метал группы Batushka, но после получения второй экспертизы дело было прекращено.

В октябре 2019 года у него прошёл обыск по «делу ФБК», в ходе которого были изъяты телефон и жёсткий диск, а банковский счёт журналиста был заблокирован.

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