Представителем государства в КЦ национального домена назначен Роскомнадзор

На официальном портале правовой информации российский кабмин опубликовал распоряжение, согласно которому функции и полномочия учредителя АНО «Координационный центр национального домена сети Интернет», которая осуществляет координацию деятельности по формированию доменных имён, входящих в группы доменных имён, составляющих российскую национальную доменную зону, и которая является зарегистрированным владельцем баз данных этой зоны в международных организациях распределения сетевых адресов и доменных имён, осуществляет Роскомнадзор. Представители РФ в органах управления КЦ назначаются также российским надзорным ведомством.

Примечательно, что два пункта в этом документе предназначены только «для служебного пользования».

На текущий момент на официальном сайте КЦ среди учредителей по-прежнему значатся следующие организации:

Региональная общественная организация «Центр Интернет-технологий» (РОЦИТ),

Общественно-государственное объединение «Ассоциация документальной электросвязи» ,

«Союз операторов интернет» ,

Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации,

Автономная некоммерческая организация «Российский научно-исследовательский институт развития общественных сетей» (АНО «РОСНИИРОС») ,

Автономная некоммерческая организация «Институт развития Интернета».

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«Замена Минцифры на Роскомнадзор является требованием закона «об устойчивом Рунете». Почему только сейчас — не знаю. Что-то делили, наверное», — поясняет IT-эксперт Филипп Кулин.

«Ничего не изменится радикально, — продолжает Кулин. — Как Минцифра там занималась ничегонеделанием, так, думаю, и Роскомнадзор продолжит этим заниматься. Да, будут внедряться нормы закона. Но они это будут делать и без распоряжении об учредителе. Большинство неприятностей с зоной в плане ограничений уже случилось. И это даже на уровне закона было неясно. Во всяком случае, я так мыслю».

«КЦ — это такая контора, которая «координирует» национальный домен ccTLD — country-code Top Level Domain, — пишет исполнительный директор ОЗИ Михаил Климарёв. — Грубо говоря, у них в управлении «корневые сервера» для зоны .ru. Или, чтоб еще понятнее — root-servers, которые мировые от ICANN ссылаются на сервера КЦ для зоны .RU. Собственно, КЦ занимается всей этой бюрократией, которая связана с регистрацией доменов в указанной зоне и ведет реестр уже конкретных регистраторов, которые уже «продают» вам домены. Регистраторов у нас примерно 50. Так вот, одним из стейкхолдеров (заинтересованным лицом) в КЦ является государство. Поскольку, «государство» — это такая огромная невнятная хрень, роль стейкхолдера от government исполняло боковое министерство (ранее известное, как министерство носков, а еще ранее — мими-министерство). Собственно, распоряжение правительства касается того, что теперь роль стейкхолдера от отечества будет исполнять не Минсвязи, а вовсе даже Роскомнадзор. Это все».

«Ранее, проект распоряжения Правительства был размещен на портале ОРВ (оценка регулирующего воздействия), — отмечает Telegram-канал «Летопись суверенного рунета». — Однако, в октябре 2019 г. был опубликован отказ от его разработки и проект не получил заключение ОРВ».

На текущий момент директором КЦ является Андрей Воробьёв, который был назначен на эту должность ещё в 2001 году. В 2012 г. он был избран сопредседателем Комиссии хостинг-провайдеров и регистраторов РАЭК. С 2014 г. входит в состав Правления РОЦИТ. Член Экспертного совета Комитета Государственной Думы по информационной политике, информационным технологиям и связи, член Совета по законодательному обеспечению развития цифровой экономики при Председателе Государственной Думы Федерального Собрания РФ.

Высший орган Координационного центра – Общее собрание учредителей (ОСУ). К компетенции ОСУ относятся следующие вопросы:

1. Определение приоритетных направлений деятельности КЦ, принципов формирования и использования его имущества;

2. Утверждение порядка созыва общего собрания учредителей и формирования проекта повестки дня собрания, утверждение регламента совета и регламента формирования совета;

3. Назначение директора, досрочное прекращение полномочий директора и принятие решения о прекращении (расторжении) или изменении трудового договора, заключенного с директором, назначение первоначального состава совета;

4. Реорганизация и ликвидация Координационного центра, создание его филиалов и открытие представительств;

5. Утверждение вынесенных директором на рассмотрение вопросов, входящих в компетенцию директора;

6. Назначение аудитора Координационного центра, а также избрание ревизионной комиссии и назначение ее председателя, либо назначение ревизора.

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