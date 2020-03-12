Бороться с цензурой во всём мире поможет Minecraft

Свободная библиотека: компьютерная игра против цензуры

В этом году, чтобы оригинально и с пользой отметить Всемирный день борьбы с кибер-цензурой, «Репортёры без границ» публикуют «Библиотеку без цензуры», используя игру Minecraft в качестве «чёрного хода» для распространения подвергшихся запрету статей в несвободных странах. Тексты из Египта, Мексики, России, Саудовской Аравии и Вьетнама представлены в книгах, которые являются частью виртуальной библиотеки.

Игра Minecraft насчитывает 145 миллионов активных игроков по всему миру, поэтому охват запущенной «Репортёрами без границ» акции будет действительно практически безграничным.

Статьи, которые правительства вышеперечисленных стран не хотят оставлять в открытом доступе для своих граждан, публикуются в игре во имя свободы прессы.

«Во многих странах мира нет свободного доступа к информации. Сайты заблокированы, независимые газеты конфискованы, а пресса контролируется государством. Молодые люди растут, не имея возможности сформировать собственное мнение. Используя наиболее популярные компьютерные игры в мире, Minecraft, мы даем им доступ к независимой информации», — сказал Кристоф Делуар (Christophe Deloire), генеральный секретарь Репортеров без границ.

Эксперты из Blockworks — компании, которая специализируется на разработке Minecraft, потратили три месяца на создание виртуальной библиотеки. В вестибюле посетители могут ознакомиться с состоянием свободы прессы в 180 странах. Пять других залов посвящены Египту, Мексике, России, Саудовской Аравии и Вьетнаму:

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Арестован, заключен в тюрьму, убит, пропал без вести

Одним из самых небезопасных для журналистов мест в мире из-за угрозы арестов является Египет. Большинство средств массовой информации сейчас прямо или косвенно контролируется государством. В «Библиотеке без цензуры» посетители могут прочитать статьи Mada Masr. Это последний из оставшихся профессиональных новостных сайтов, который публикует свои независимые материалы и является одним из важнейших источников качественной журналистики в Египте. Веб-сайт заблокирован в стране с мая 2017 года. Египет занял 163-е место из 180 стран в Мировом индексе свободы прессы RSF 2019 года.

Хотя Мексика не ведёт в данный момент никаких войн, она является одной из самых смертельно опасных стран в мире для журналистов. Сговор между должностными лицами и организованной преступностью представляет серьезную угрозу их безопасности. Журналисты, которые освещают деликатные политические истории или рассказывают об организованной преступности, получают недвусмысленные предупреждения, угрозы, и их очень часто просто-напросто хладнокровно убивают. А кого-то похищают, и больше их никто никогда не видел. В «Библиотеке без цензуры» посетители могут прочитать статьи Хавьера Вальдеса. Журналист был застрелен 23 мая 2017 года. Ему было 50 лет. Мексика занимает 144-е место из 180 стран в Мировом индексе свободы прессы RSF за 2019 год.

В России государство хочет контролировать все СМИ. С помощью своего закона «О суверенном Рунете» власти пытаются получить контроль над инфраструктурой сети и, при необходимости, получить возможность отключить российский интернет от всемирной сети. Юлия Березовская — главный редактор одного из заблокированных российских сайтов. Она сотрудничает с «Библиотекой без цензуры», чтобы переиздать статьи с grani.ru, освещающего новости с акций протеста, рассказывающего о политически мотивированных судебных процессах и об активности гражданского общества. В марте 2014 года сайт grani.ru был заблокирован Генпрокуратурой. Россия заняла 149-е место из 180 стран в Мировом индексе свободы прессы РСФ за 2019 год.

Саудовская Аравия не разрешает независимые СМИ. Число профессиональных и гражданских журналистов, находящихся в заключении, утроилось с 2017 года. Джамаль Хашогги был журналистом из Саудовской Аравии, чьи статьи теперь можно читать в «Библиотеке без цензуры». Хашогги бежал из Саудовской Аравии в сентябре 2017 года и отправился в добровольную ссылку. В США он работал обозревателем The Washington Post. 2 октября 2018 года Хашогги был убит и расчленен в консульстве страны в Стамбуле. Саудовская Аравия занимает 172-е место из 180 стран в Мировом индексе свободы прессы RSF 2019 года.

Поскольку все средства массовой информации Вьетнама следуют указаниям Коммунистической партии, единственными источниками независимой информации являются блогеры и гражданские журналисты. Уровень террора резко возрос за последние три года, и многие гражданские журналисты были заключены в тюрьму или высланы из страны. В «Библиотеке без цензуры» посетители могут прочитать статьи Нгуен Ван Дая — вьетнамского правозащитника, демократического активиста и блогера. В апреле 2018 года он был приговорен к 15 годам тюремного заключения с дополнительным 5-летним домашним арестом, но позднее освобожден и отправлен в ссылку в Германию. Вьетнам занимает 176-е место из 180 стран в Мировом индексе свободы прессы РСФ за 2019 год.

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Успешное сотрудничество с DDB

С идеей проекта «Библиотека без цензуры» выступило рекламное агентство DDB Germany. Оно также отвечало за отмеченную множеством наград кампанию «Плейлисты без цензуры», в которой статьи с цензурой были интегрированы в поп-песни, а затем распространены в родных странах пострадавших от цензуры журналистов через сервис потоковой передачи музыки.

Патрик Ленхарт, креативный директор DDB Berlin, сказал: «Мы всегда стремились к креативным решениям, которые действительно имеют значение. #Truthfindsaway для нас больше, чем просто хэштег», добавив:

«Minecraft — одна из самых крупных онлайн-игр за всю историю, поэтому наши креативщики Тобиас Наттерер и Сандро Хейерли полагали, что шансы её доступность в местах с ограниченной свободой, довольно высоки. Кроме того, это игра о свободе творчества, даже в местах, где почти нет свободы информации. Молодёжь остаётся молодёжью, где бы она ни была — она будет играть. И вы играйте с ней».

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Он сказал, что это идеальный инструмент, чтобы приблизить важные темы для подрастающих поколений.

«Те, кто вырос в системах без свободной прессы, могут получить доступ к этой информации в игровой и вдохновляющей форме. Библиотека легко адаптируется, творческое игровое сообщество может помочь в ее развитии», — отметил Ленхарт.

Студия дизайна Minecraft BlockWorks построила библиотеку за три месяца, используя около 12,5 миллионов блоков. 24 строителя из 16 стран потратили более 250 часов на строительство храма против цензуры.

Джеймс Делани, управляющий директор BlockWorks, архитектор библиотеки без цензуры, сказал: «Дизайн библиотеки — это неоклассический архитектурный стиль. Происходит из традиций древнеримской и греческой архитектуры. [Мы спроектировали] здание, которое представляет и свободу знаний, и власть, которая часто используется правительствами для угнетения».

По мнению задействованных в проекте специалистов, донесение запрещённого контента через разрешённые сервисы является не только удачным маркетинговым ходом, но и достигает правильных гуманистических целей. Люди стремятся потреблять популярный продукт, и власти тоталитарных стран не всегда в силах запрещать его, поэтому свободное слово будет находить лазейки для того, чтоб прозвучать в тех странах, где его по-настоящему ждут.

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Материал подготовлен при партнёрстве

с организацией «Репортёры без границ»

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