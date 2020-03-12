Роскомнадзор заблокировал оппозиционный сайт (а само дело рассмотрят только через неделю)

Роскомнадзор заблокировал сайт проекта «Нет!» — общественной кампании против поправок в конституцию. Об этом в Twitter сообщил оппозиционер Андрей Пивоваров, координирующий кампанию:

Без впн сайт не открывается https://t.co/rAsteHPA2K. Кампания «НЕТ» конечно продолжится pic.twitter.com/nlpSHkjzzs — Andrey Pivovarov (@brewerov) March 12, 2020

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Согласно данным из реестра запрещённых сайтов, дата принятия решения — 11.03.2019 г.:

reestr.rublacklist.net/record/2148466

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Роскомнадзор подал заявление в Таганский районный суд города Москвы как раз 11 марта, и уже сегодня сайт оказался недоступен. При этом, согласно карточке дела с сайта суда, заседание назначено только на 26 марта текущего года.

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Ответчиком по делу выступает защищённый облачный сервис CloudFlare:

Блокировка осуществляется, как заметил IT-эксперт Филипп Кулин, по основаниям статьи 15.5 закона «об информации».

«Это — распространение/сбор/обработка персональных данных с нарушением законодательства, — отметил он. — Заходим на сайт net2020.ru. Большой лозунг, форма сбора персональных данных, какой-то список контактов, полное отсутствие информации — кто это вообще. Про политики обработки данных я вообще молчу. Как это видится любому специалисту? Фишинг (сбор данных на доверии) непойми кем под прикрытием острой темы. Эпик вин!!!»

По его мнению, в данном случае владельцы сайта могли сами дать повод властям использовать законодательство о персональных данных для блокировки ресурса:

«Как и было ранее многими экспертами предсказано — система блокировок используется всеми кому ни лень в своих личных целях. Олигархи гоняются за утечками инфы про их серые дела, чиновники иногда сражаются там друг с другом, бизнес решает свои коммерческие вопросы (например, отзывы о товарах и услугах), прокуроры зарабатывают отчетность, политики и клоуны всех мастей устраивают пиар-акции».

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На днях Госдума приняла в третьем чтении законопроект, который позволит Владимиру Путину пойти еще на два президентских срока. В апреле планируется провести «всероссийского голосование» по поводу этих поправок.

Организаторы кампании «Нет!» говорили, что их цель — «добиться, чтобы как можно больше граждан России высказались против на «голосовании» по поправкам в Конституцию», а также организовать наблюдение за голосованием.

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