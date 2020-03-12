Роскомнадзор запустил систему проверки поисковиков и средств обхода блокировок

Роскомнадзор запустил новую автоматизированную систему мониторинга поисковых систем, прокси- и VPN-сервисов, которые позволяют обходить блокировки в России.

Пресс-службе надзорного ведомства сообщает:

«В настоящее время система функционирует в режиме опытной эксплуатации. Система позволяет оперативно в установленные законом сроки проводить проверки поисковых систем и сервисов обхода блокировок (виртуальные частные сети, прокси-серверы, анонимайзеры разных типов) на предмет ограничения доступа к ресурсам, доступ к которым ограничен, по полному перечню таких ресурсов».

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В РКН отдельно подчеркнули, что система не предназначена для блокировок данных сервисов, включая VPN.

В апреле 2019 года для создания новой системы выбрали подрядчика и заключили с ним договор. Победителем конкурса стал ФИЦ «Информатика и управление» РАН. Контракт изначально оценивали в 25 млн рублей, но в итоге цена снизилась до 19,92 млн рублей.

Акт приема-передачи подписали в конце декабря прошлого года. Систему планируется ввести в промышленную эксплуатацию в течение 2020 года.

Напомним, недавно ФГУП «Главный радиочастотный центр» (ГРЧЦ) — заказало исследование возможности блокировки запрещенной информации в сетях Tor, Telegram Open Network (блокчейн-платформа, которая готовится к запуску командой Павла Дурова) и интернете вещей.

Целью исследования является определение, а также анализ угроз и рисков при обеспечении ограничения доступа в соответствии с законодательством РФ, связанных с внедрением перспективных информационных технологий и протоколов.

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