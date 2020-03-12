BBC World News получил целый пакет штрафов в России

Мировой суд в Москве оштрафовал телеканал BBC World News на 10 тысяч рублей по статье о нарушении порядка предоставления обязательного экземпляра документов (13.23 КоАП). Об этом сообщает корреспондент «МБХ медиа».

Судья заявила, что «Би-би-си» не предоставило в ВГТРК в течение месяца с момента выхода в эфир программы за 24 ноября 2019 года. Представитель BBC World News признал нарушение закона. «Предоставили с незначительным опозданием, но понимаем, что закон нарушен», — сказал он.

Также была оштрафована главред телеканала Екатерина Якушенко на тысячу рублей по статье о нарушении порядка предоставления обязательного экземпляра документов (13.23 КоАП).

Ещё один штраф в 5 тысяч рублей по второму административному протоколу Якущенко получила за нарушение порядка распространения продукции СМИ среди детей (часть 2 статьи 13.21 КоАП). Судья заявила, что Якушенко допустила отсутствие маркировки об опасности для детей на информационной продукции при трансляции телепередач за 21 января 2020 года.

Представитель «Би-би-си» не признал нарушение закона. «Это программа, которая идет в прямом эфире, в которой возникают заставки в виде основных новостей дня. Нет никаких доказательств, что эта программа может нанести ущерб здоровью ребенка», — сказал он.

На заседании были продемонстрированы фрагменты одной из программ, в которой говорилось, в частности, про импичмент президента США Дональда Трампа. Просматривались видеозаписи программы Hard talk, затрагивающие, в частности, тему бомбардировок Сирии.

«Я понимаю, что там может быть что-то страшное, но вот здесь в кадре два англичанина общаются за чашкой чая на интересные им темы на языке, который большинству граждан России не понятен, что тут может быть опасного для детей, мне не понятно», — заявил в суде представитель телеканала.

Составивший протокол чиновник Роскомнадзора со своей стороны указал, что сюжеты о протестах в Ираке, войне в Сирии, анонс про «кокаиновую войну» и сюжет про демонстрацию в Вирджинии сторонников оружия должны быть промаркированы.

«Русские дети многие сами хорошо знают английский и прекрасно понимают, о чем идет речь в программе», — отметил сотрудник ведомства.

Это третий из четырех протоколов, которые рассматривались мировым судом в отношении телеканала.

Также мировой суд оштрафовал на 20 тысяч рублей сам телеканал BBC World News по ещё одному административному протоколу о нарушении порядка распространения продукции СМИ среди детей (часть 2 статьи 13.21 КоАП).

.

.

.