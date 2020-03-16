В России разрешат онлайн-продажу безрецептурных лекарств в рамках борьбы с коронавирусом

Премьер-министр России Михаил Мишустин назвал перечень мер по борьбе с пандемией коронавируса, сообщает «Ъ». Среди них – разрешение на продажу безрецептурных лекарств в интернете.

Он поручил зампреду правительства Татьяне Голиковой вместе с Госдумой обеспечить принятие соответствующего законопроекта, «чтобы уже можно было в ближайшее время заказывать безрецептурные препараты посредством интернета с доставкой».

Ассоциация компаний интернет-торговли также (АКИТ) тоже решила напомнить о себе на горячей теме, заявив, что из-за распространения нового коронавируса следует ускорить принятие законопроекта о продаже лекарств в интернете. В АКИТ отметили, что «готовы оперативно решать этот вопрос с регулятором».

Законопроект о дистанционной торговле лекарствами в первом чтении был принят еще в 2017 году. В декабре 2019 года правительство дало отрицательное заключение на поправки депутатов ко второму чтению, предусматривающие легализацию онлайн-продажи рецептурных препаратов с 1 января 2022 года. По мнению чиновников, документ не урегулировал вопросы учета рецептурных бланков и проверки достоверности рецептов, направляемых в аптеку дистанционным способом, а также не предусматривал процедуру идентификации покупателей.

Сейчас число заразившихся COVID-19 в стране превысило 65 человек, заболевшие есть в 14 субъектах РФ.

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