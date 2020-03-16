Прокуратура утвердила обвинение в оправдании терроризма журналистке Светлане Прокопьевой

Прокуратура Пскова утвердила обвинительное заключение по делу об оправдании терроризма в отношении журналистки Светланы Прокопьевой. Об этом она сообщила редакции «Север.Реалии». В документе сказано, что Прокопьева в эфире радиостанции «Эхо Москвы в Пскове» рассуждала о взрыве в архангельском ФСБ в конце октября 2018 года. Затем расшифровка была опубликована сайтом «Псковская лента новостей» под заголовком «Репрессии для государства». Прокопьева предположила, что поступок подозреваемого во взрыве 17-летнего анархиста мог быть спровоцирован репрессивными действиями политического режима и сравнила его с народовольцами.

По мнению следствия, как журналист и «носитель авторитетного мнения» Прокопьева хотела сформировать у аудитории представление, что идеология терроризма является «правильной и нуждается в поддержке и подражании». В обвинении представлены выводы экспертиз, лингвисты в них приходят к выводам, что Прокопьева в своих текстах оправдывала терроризм.

В своём Facebook журналистка так комментирует получение на руки обвинения:

«12 марта 12 томов дела ушли в прокуратуру, уже 16-го обвинительное заключение на 99 листах утверждено. Прокурор Псковской области Сергей Белов ровно один рабочий день потратил на это, и ни минутой больше. Я, грешным делом, рассчитывала, что будет возможность лично спросить, в чем, собственно, вина-то моя, в чем ущерб, кому он причинен, кто пострадал (кроме меня самой), какой вред претерпело общество и государство. Неа, без шансов — дальше фойе и не пошли, там на столике расписку с меня взяли за этот пухлый томик, и все. До встречи в суде, что называется».

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Мировой суд оштрафовал радиостанцию «Эхо Москвы» в Пскове и портал «Псковская лента новостей» на 150 000 рублей и 200 000 рублей соответственно за выпуск в эфир и публикацию текста программы Прокопьевой. В феврале прошлого года в квартире журналистки, а также в офисе радиостанции прошли обыски. Позднее Прокопьевой предъявили официальное обвинение. Прокуратура области признала решение о возбуждении уголовного дела обоснованным. В июле 2019 года Прокопьеву внесли в реестр террористов и экстремистов и заблокировали счета.

Прокуратура Псковской области признала законным и обоснованным решение о возбуждении дела.

Светлана Прокопьева — автор десятков материалов о политических и общественных проблемах Псковской области и других регионов России. Она внештатно сотрудничает с несколькими средствами массовой информации, в том числе с «Радио Свобода». Прокопьева стала лауреатом стипендии Петра Вайля «Свободная русская журналистика» за 2018 год, учрежденной Русской службой «Радио Свобода».

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