За красноярским студентом пришла полиция из-за ролика «Я не наци»

Красноярские полицейские составили протокол по ст. 20.3 КоАП (демонстрация нацистской символики) на местного активиста Глеба Марьясова. Силовики забрали его с пары в университета, сообщил Марьясов в телеграмм-канале. Эту же информацию подтвердили в Twitter Либертарианской партии в Красноярске:

А, ну это дело благородное. Сидеть за картинки не бросим один четы /дальше сами знаете/ pic.twitter.com/xJ5HhbytZW — ЛПР в Красноярске (@lprkrsk) March 16, 2020

Претензии полиции вызвал сатирический ролик, где высмеиваются ультраправые, которые отказываются признавать себя нацистами. Никогда такого не было и вот опять! https://t.co/JyicYHnbYU — Медиазона (@mediazzzona) March 16, 2020

Претензии полиции вызвал ролик немецкого сатирического проекта Bohemian browser ballet. В нем высмеиваются ультраправые, которые отказываются признавать себя нацистами. Согласно сценарию, действие видео происходит в 1943 году в Германии.

Местный житель называет проходящего мимо офицера СС нацистом, после чего тот оборачивается и начинает убеждать мужчину в обратном. «Вот это наглость! Если я состою в Национал-социалистической партии и в СС, это не значит, что я нацист. Может быть, я еще и правый радикал? Я просто обеспокоенный гражданин, которого беспокоит засилье приезжих», — уверяет офицер.

Затем он обвиняет мужчину в использовании ярлыков. «Если кто-то не разделяет мнения большинства, то он сразу нацист. Фюрер что, по-вашему, тоже нацист?» — говорит офицер. Получив положительный ответ, он задерживает мужчину. На протяжении всей сцены на стене висят две полотна со свастикой.

Позже Марьясов сообщил, что его отпустили до суда, который состоится 17 марта.

В декабре 2019 года полицейские задержали Марьясова в общежитии. Его обвинили в пропаганде нацистской атрибутики или символики за публикацию в соцсети демотиватора, приглашающего на дебаты с членами Либертарианской партии. Анонс обсуждения на тему «Консерватизм или прогрессивизм» Марьясов поместил поверх изображения солдат нацистской Германии с комментарием «Это мы идём на дебаты».

В марте 2020 года Путин подписал закон, по которому административной ответственности за демонстрацию нацистской символики не подлежат случаи, «при которых формируется негативное отношение к идеологии нацизма и экстремизма и отсутствуют признаки пропаганды или оправдания нацистской и экстремистской идеологии».

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