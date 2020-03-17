Софт для насильственной предустановки возьмут из реестра российского ПО

Предустановка российского программного обеспечения на потребительскую электронику начнется, как и планировалось, с 1 июля – отсрочки не будет (отраслевики просили перенести сроки вступления в силу требований до 2021 года). Об этом на рабочей встрече с вендорами и ритейлерами заявил заместитель руководителя Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Анатолий Голомолзин, рассказали «Ведомостям» два ее участника.

Также, по словам источника «Ъ», присутствовавшего на совещании, антимонопольная служба предлагает распространить эти требования сразу на все типы устройств, включая компьютеры, планшеты и Smart TV, а не только смартфоны, как предлагалось раньше.

ФАС планирует в ближайшее время завершить обсуждение документа с ведомствами и направить его для прохождения окончательных процедур в Минэкономики и Минюст, а до конца марта внести в правительство. Как пояснил собеседник «Ъ», окончательная версия уже обсуждается с Минцифры и Роспотребнадзором.

В свою очередь, Минцифры предложило использовать реестр отечественного ПО как основу для выбора софта, который будет предустанавливаться на гаджеты, сообщил источник, знакомый с повесткой прошедшего совещания:

«Предложено использовать уже имеющийся у него реестр отечественного ПО и уже из него выбирать для предустановки софт по «критериям популярности», которые будут установлены постановлением правительства».

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В министерстве подтвердили участие в работе над проектом, но комментировать совещание отказалась. В ФАС заявили, что в процессе заседания ведомства вышли на завершающий этап подготовки проекта постановления, текст которого ранее обсуждался экспертным сообществом и прошел публичные обсуждения.

«Итоговый текст содержит минимальное количество межведомственных разногласий. Окончательного решения требуют вопросы введения соответствующих требований поэтапности или наоборот, одномоментного введения. Кроме того, обсуждался вопрос порядка формирования перечня программного обеспечения. Также был внесен ряд правок юридического характера», — заявил Голомолзин, слова которого передала пресс-служба ведомства.

«Мы планируем в ближайшее время завершить обсуждения с ведомствами и направить этот документ для прохождения окончательных процедур в Минэкономразвитии, Минюсте и правительстве РФ. До конца марта рассчитываем внести этот документ в правительство РФ», — добавил он.

В декабре прошлого года был принят закон о запрете продажи с 1 июля 2020 года электронной техники, например, смартфонов и компьютеров, без предустановленного российского ПО. Производители электроники просили об отсрочке вступления норм в силу.

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