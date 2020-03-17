В реестр по слежке попали популярные региональные СМИ, среди которых 66.RU и «Новый Калининград»

В ходе очередного мониторинга реестра ОРИ мы обнаружили, что сотрудничать с российскими силовиками в режиме онлайн дали согласие ещё 11 интернет-сервисов. Большинство из них — информационные порталы из различных субъектов РФ:

Пожалуй, самые известные в этом списке — популярное сетевое издание «Современный портал Екатеринбурга — «66.ru», ведущий региональный интернет-портал Калининградской области — Новый Калининград.Ru и имеющее большую аудиторию в соцсетях СМИ — «Новости Горного Алтая».

reestr.rublacklist.net/distributor/109616

reestr.rublacklist.net/distributor/109619

reestr.rublacklist.net/distributor/109611

К примеру, по порталу 66.RU в реестровой информации сайта указано, что:

«На интернет-странице http://66.ru/talk/ размещен форум (блоги). Оставлять сообщения могут зарегистрированные пользователи. Регистрация производится через обращение к данным соцсетей (в настоящее время — ВКонтакте и Facebook). Для пользователей предусмотрено наличие личного профиля, заполняемого по желанию».

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Кроме форума, на портале есть информация об интернет-магазинах, отелях, здоровье и медицине, недвижимости, финансах и так далее. Сайт очень популярен в Свердловской области и за её пределами, у него несколько десятков тысяч подписчиков в самых разных соцсетях.

Также в реестре оказался московский сервис «Интернет Хостинг Центр»:

reestr.rublacklist.net/distributor/109621

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И разработчик веб-сервисов, интеграций, автоматизаций, чат-ботов ООО «Автоматические решения»:

reestr.rublacklist.net/distributor/109612

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Напомним, согласно федеральному закону 97-ФЗ «Организатор распространения информации обязан собирать, хранить и предоставлять информацию о действиях пользователей на своем ресурсе уполномоченным госорганам»; все контакты пользовательской адресной книги, электронной почты, данные о количестве и объёме сообщений, обо всех авторизациях через сторонние сервисы, о ведении личной переписки внутри интернет-ресурса, точное время посещений и другие метаданные организатор распространения информации также обязан предоставлять компетентным органам; с вступлением в силу «пакета Яровой» (374-ФЗ) в июле 2018 года участник реестра ОРИ обязан передавать ФСБ всё содержимое переписок, звонков и всех любых других действий и взаимодействий пользователей.

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