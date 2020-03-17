ГРЧЦ создает мобильный сервис по запрещённым сайтам

На портале госзакупок со стороны ФГУП «Государственный радиочастотный центр» размещн тендер следующего содержания:

«Разработка мобильного приложения «Единый реестр доменных имен, указателей страниц сайтов в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и сетевых адресов, позволяющих идентифицировать сайты в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», содержащие информацию, распространение которой в Российской Федерации запрещено», для операционных систем iOS и Android»».

.

Начальная цена договора: 12 756 000,00 рублей.

Внимание на данную закупку первым обратил Telegram-канал «Телеком-ревью».

Согласно техническому заданию, приложение предназначено для приема обращений пользователей сети «Интернет» и предоставления информации по вопросам, связанным с функционированием «Единого реестра доменных имен, указателей страниц сайтов в сети «Интернет» и сетевых адресов, позволяющих идентифицировать сайты в сети «Интернет», содержащие информацию, распространение которой в Российской Федерации запрещено».

Цели создания: унификация, оптимизация и упрощение процесса взаимодействия пользователей сети «Интернет» с ЕР, а также сокращения периода блокирования информационных ресурсов сети «Интернет» ввиду оперативного доведения информации о внесении ресурса в ЕР до его владельца.

Аутентификации пользователя должна осуществляться с использованием ЕСИА.

Кроме проверки IP и URL ресурсов, попавших под блокировку, приложение будет ещё содержать кропку «Добавить ресурс». Приложение должно получать информацию об изменениях в отношении сайтов (предварительное уведомление, блокировка, снятие блокировки и т.п.) через стандарнтые iOS/Android push-нотификации. Также приводится таблица «Список обращений пользователя», где приводятся категории, по которым будут распределяться жалобы юзеров:

.

Дата окончания заявок — 24.03.2020, рассмотрение первых частей заявок — 26.03.2020, вторых частей — 01.04.2020, дата подведения итогов — 02.04.2020 г.

Мы проследим за дальнейшей судьбой этого тендера, либо вы можете самостоятельно сделать это, воспользовавшись нашим порталом мониторинга госзакупок.

.

.

.