В России разрешено продавать безрецептурные лекарства через интернет

Президент России подписал указ, позволяющий приобретать лекарственные препараты в интернете с последующей их доставкой. Нововведение распространяется исключительно на безрецептурные лекарства, сообщает CNews.

Согласно новым правилам, аптеки могут продавать препараты как через интернет-сайт, так и через мобильное приложение. Доставка заказа до места жительства покупателя в данном случае не обязательна – он может самостоятельно забрать его в аптеке, находящейся вблизи от его дома.

По словам Путина, подписанный им указ содержит пункт о необходимости внесения предложений о корректировке нормативной базы с целью повышения ответственности за контрафакт. Это необходимо сделать, «Чтобы никому в голову не приходило воспользоваться ситуацией и снабжать людей тем, что совершенно непригодно для излечения», – сказал Владимир Путин. Проработать этот вопрос глава государства поручил Правительству России.

Вопрос о дистанционной продаже лекарств важен для семей, которые находятся на карантине, добавил Президент:

«В этой связи обращаюсь к правительству и нашим телекоммуникационным компаниям. Нужно задействовать все резервы, чтобы <…> наладить бесплатный доступ с домашних компьютеров к социально значимым российским интернет-ресурсам для возможности заказа лекарств, дистанционного обучения, получения государственных услуг, даже просмотра отечественных художественных фильмов, детских программ и так далее».

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Ранее глава Сбербанка Герман Греф сообщил о том, что совместно с правительством и Государственной думой ведется работа по легализации онлайн продаж не только лекарств, но и алкоголя как «важного товара для тех, кто находится на самоизоляции». По его словам, такая мера позволит гражданам не посещать аптеки и магазины.

Онлайн продажа алкоголя и лекарств обсуждалась еще в прошлом году. Изначально предполагалось, что часть ограничений будет снята уже в январе. Однако до сих пор документ не был принят, а заключение по проекту не было получено.

О продаже лекарств без рецепта дистанционно недавно говорил и премьер-министр Михаил Мишустин. Правительство внесло этот вид онлайн-торговли в перечень мер по борьбе с пандемией COVID-19.

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