Угрозы депутата заставили владелицу паблика ВК обратиться в Следком

В Мурманской области депутат Совета депутатов городского поселения Ревда Максим Россошанский угрозами вынудил владельцу паблика удалить комментарий про него. Народного избранника возмутила одна из публикаций в местном сообществе ВКонтакте, и тогда он позвонил администратору группы, где в нецензурной и грубой форме пригрозил женщине расправой.

Депутат из Ревды угрозами вынудил владелицу паблика удалить комментарий про него. Хороший депутат и методы интересные! https://t.co/TD4rbhyX2c — Медиазона (@mediazzzona) March 18, 2020

В сообществе «Мурманск – столица Арктики!» говорится, что речь идет о паблике «Болталка Ревда Мурманская», на который подписаны более четырех тысяч человек. По словам администратора «Болталки» Ольги Ревды, она раньше всегда удаляла нелицеприятные комментарии о Россошанском, но в этот раз решила его оставить.

Под постом о заседании совета пользователь написал: «Рашик вообще ни о чем, какой округ его выбирал? Сидит, как дуст, и не пойдет, какого его мамка за стол в пиджаке отправила». Через полчаса депутат позвонил ей.

Часть телефонного разговора с Россошанским владелица паблика записала на диктофон, после чего его опубликовал штаб Навального. На записи слышно, как депутат говорит: «Я тебе просто слово пацана даю, Оля…», после чего идут жёсткие угрозы вперемешку с обсценной лексикой.

Потерпевшие уже обратились в полицию, так как всерьёз опасаются за свою жизнь. Им известно, что Максим Россошанский — заядлый рыбак и охотник, а значит, умеет обращаться с оружием.

Депутат подтвердил штабу, что на записи его голос: «Я говорю: Ольга, если ты взялась за такие группы, которые общественные, ты обязана смотреть, что там пишут и кто пишет. Дело в том, что мной это было сказано на эмоциях. Никаких действий с моей стороны не было. И она это все сейчас раздувает».

Как сообщили в приемной совета депутатов Ревды, из-за угроз со стороны Россошанского «следственным управлением по Мурманской области проводится проверка».

В 2019 году Максим Россошанский прошел в совет депутатов как самовыдвиженец. До этого он баллотировался от «Единой России».

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