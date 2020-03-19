Южный федеральный университет будет выявлять экстремизм по заказу властей

Правительство Ростовской области разместило на сайте госзакупок тендер на проведение экспертиз информационных материалов на предмет признаков экстремизма и пропаганды террористической идеологии. Согласно условиям контракта, победителю предстоит провести оценки лингвистического и психологического характера на предмет выявления соответствующих признаков пропаганды:
Финансирование предоставляется из областного бюджета.
Начальная цена контракта — 4 млн рублей.
Работы выполняются по заявкам заказчика, начиная с даты заключения контракта по 20.12.2020. Срок выполнения работ устанавливается в заявке Заказчика с учетом следующих требований не менее 5 рабочих дней и не более 10 рабочих дней с даты получения заявки Исполнителем.
Методики проведения экспертизы:
• метод содержательно-тематического семантического, контекстуального анализа: исследование тематической специфики материалов; выявление негативных смыслов и смыслов, привнесенных контекстом, вычленение оценочных составляющих плана содержания;
• метод морфологического анализа: описание грамматических значений языковых единиц, значимых для интерпретации высказываний;
• метод семантико-прагматического анализа: исследование коммуникативной направленности материалов;
• метод контент-анализа, интернет-анализа и психосемантического анализа: проведение психологического исследования материалов.
После рассмотрения заявок в финальной части конкурса осталось два участника: Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Московский государственный университет технологий и управления имени К.Г. Разумовского (Первый Казачий университет)» и Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «Южный федеральный университет» (ЮФУ). Первый предложил за свои услуги 3,5 миллиона рублей, второй — 3 750 000,04 руб.
По итогам отбора победителем стал «Южный федеральный университет».
Как сообщает РБК, в 2017 году ЮФУ уже становился победителем аналогичного конкурса, предложив 3,8 миллионов рублей при такой же начальной цене контракта — 4 млн руб. Основным конкурентом университета тогда была автономная некоммерческая организация «Лингвистический экспертно-консультационный центр», который предложил за выполнение задания по контракту 3,3 млн руб.
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