Южный федеральный университет будет выявлять экстремизм по заказу властей

Правительство Ростовской области разместило на сайте госзакупок тендер на проведение экспертиз информационных материалов на предмет признаков экстремизма и пропаганды террористической идеологии. Согласно условиям контракта, победителю предстоит провести оценки лингвистического и психологического характера на предмет выявления соответствующих признаков пропаганды:

аудио-, видеоматериалы;

книги, брошюры, периодические издания;

листовки, плакаты;

заметки, размещенные в СМИ;

публичные высказывания;

посты в соцсетях.

Финансирование предоставляется из областного бюджета.

Начальная цена контракта — 4 млн рублей.

Работы выполняются по заявкам заказчика, начиная с даты заключения контракта по 20.12.2020. Срок выполнения работ устанавливается в заявке Заказчика с учетом следующих требований не менее 5 рабочих дней и не более 10 рабочих дней с даты получения заявки Исполнителем.

Методики проведения экспертизы:

• метод содержательно-тематического семантического, контекстуального анализа: исследование тематической специфики материалов; выявление негативных смыслов и смыслов, привнесенных контекстом, вычленение оценочных составляющих плана содержания;

• метод морфологического анализа: описание грамматических значений языковых единиц, значимых для интерпретации высказываний;

• метод семантико-прагматического анализа: исследование коммуникативной направленности материалов;

• метод контент-анализа, интернет-анализа и психосемантического анализа: проведение психологического исследования материалов.

После рассмотрения заявок в финальной части конкурса осталось два участника: Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Московский государственный университет технологий и управления имени К.Г. Разумовского (Первый Казачий университет)» и Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «Южный федеральный университет» (ЮФУ). Первый предложил за свои услуги 3,5 миллиона рублей, второй — 3 750 000,04 руб.

По итогам отбора победителем стал «Южный федеральный университет».

Как сообщает РБК, в 2017 году ЮФУ уже становился победителем аналогичного конкурса, предложив 3,8 миллионов рублей при такой же начальной цене контракта — 4 млн руб. Основным конкурентом университета тогда была автономная некоммерческая организация «Лингвистический экспертно-консультационный центр», который предложил за выполнение задания по контракту 3,3 млн руб.

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