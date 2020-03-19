Госдума усилила ответственность за онлайн-продажу контрафактных лекарств

Российский парламент в третьем чтении принял закон, которым устанавливается повышенная административная ответственность за обращение фальсифицированных, контрафактных, недоброкачественных и незарегистрированных лекарственных средств, медицинских изделий и за оборот фальсифицированных биологически активных добавок с использованием средств массовой информации либо электронных или информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети «Интернет».

Изменения вносятся в статью 238.1 Уголовного кодекса РФ («Обращение фальсифицированных, недоброкачественных и незарегистрированных лекарственных средств, медицинских изделий и оборот фальсифицированных биологически активных добавок»).

Законопроектом предлагается дополнить данную статью таким квалифицирующим признаком, как совершение указанного преступления с использованием СМИ либо электронных или информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе и через интернет.

«В качестве максимального наказания за уголовно-наказуемое деяние предусмотрено лишение свободы на срок от 4 до 6 лет», — пояснил журналистам глава профильного комитета по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников.

Также вводится административное наказание за продажу поддельных лекарств в Сети. За подобное деяние штраф для граждан составит от 75 до 200 тысяч рублей, для должностных лиц и ИП – от 150 до 600 тысяч рублей, для юрлиц – от 2 до 6 миллионов рублей. Кроме того, для организаций и ИП в качестве альтернативного наказания возможно административное приостановление деятельности на срок до 90 дней.

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