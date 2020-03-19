Роскомнадзор требует от Youtube удалить канал «Тюрьма-Life»

Роскомнадзор вновь потребовал у компании YouТube заблокировать канал «Тюрьма-Life» правозащитника из Екатеринбурга Алексея Кузнецова. На этом канале рассказывается о нарушении прав заключенных и в частности — о пытках в тюрьмах. Об этом Znak.com рассказал сам Кузнецов.

Роскомнадзор уже второй раз пытается заблокировать YouТube-канал «Тюрьма-Live», на котором рассказывается о пытках https://t.co/TH0Tdc5lQU — МБХ Медиа (@MBKhMedia) March 19, 2020

Создателю канала пришло письмо от администрации видеохостинга, в котором сообщается, что Роскомнадзор внес канал «Тюрьма-Life» в Реестр запрещенных сайтов и требует от автора самостоятельно удалить весь канал, ссылаясь на решение Учалинского районного суда Башкирии 2017 года.

На сайте суда в картотеке действительно есть соответствующее дело, однако в нем не указан ни заявитель, ни заинтересованное лицо. «Я сам этого решения никогда не видел, поэтому я даже не могу обжаловать его. YouTube мне дал сутки на удаление, но я даже не понимаю, о чем идет речь. Я позвонил в суд, мне сказали, что вышлют решение в течение нескольких дней, но такого времени нет. Там сказали, что „пачками“ принимают подобные решения. Это получается, что у них там в Башкирии есть какой-то суд, где штампуют подобные решения?», — сказал Кузнецов.

По мнению РКН, на канале Кузнецова размещена информация, «оправдывающая противоправное поведение, распространяющаяся в молодежной субкультуре, ориентированная на внедрение в повседневную жизнь стиля общения и „законов“ криминального мира (АУЕ — «Арестантский уклад един»), признанная запрещенной на территории РФ».

Однако такой информации, уверяет правозащитник, на канале никогда не публиковалось. На нем рассказывается о противоправных действиях сотрудников ФСИН. В последних скандальных видео, в частности, о противостоянии заключенного Голикова с сотрудниками красноярской колонии. «Мы записали видео, в котором обратились к президентам нескольких стран с просьбой поднять эту тему, потому что наши жалобы, которые мы отправляем в администрацию нашего президента, переправляются тем людям, на которых мы жалуемся», — объясняет Кузнецов.

Правозащитник планирует обратиться в различные инстанции, а также к администрации видеохостинга YouTube и объяснить, что реальных причин блокировать канал нет.

Год назад канал «Тюрьма-Life» уже пытались заблокировать по этой же причине. Его создатель неоднократно получал угрозы в свой адрес.

В 2018 году неизвестный оставил на входной двери владельца канала записку: «С**а краснож***я, удали видео, не лезь не в свое. У тебя тоже дети, береги семью и дочь свою». Кузнецов подал заявление в полицию, но там отказались возбуждать уголовное дело об угрозах.

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