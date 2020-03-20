«Пакет Яровой» поднял продажи систем хранения данных

По итогам 2019 года объем рынка систем хранения данных (СХД) в России составил $508,09 млн, показав годовой рост на 20,8%, со ссылкой на исследование IDC EMEA Quarterly Enterprise Storage Systems Tracker сообщает «Ъ». В четвертом квартале 2019 года внешние системы хранения данных были поставлены на российский рынок на сумму $199,93 млн, что на 28,3% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Лидерами на российском рынке внешних СХД стали китайская Huawei, которая заняла 26,2%, и российская Yadro с 22,2% рынка. Американским HPE и Dell Technologies досталось по 12,2% и 11,7% соответственно. Годом ранее, отмечают «Ведомости», российская компания занимала лишь 6-е место (8,1%).

Инфраструктура хранения данных развивается практически во всех отраслях, но в первую очередь в финансовом и телекоммуникационном секторе, утверждает директор по технологиям Yadro Артем Икоев. По его словам, крупные заказчики СХД, с которыми работает компания, – ВТБ, Сбербанк, банк «Открытие», РЖД, X5 Retail Group и Московский метрополитен.

«Что касается 2019 года в целом, рынок СХД продолжил рост благодаря инвестициям в инфраструктуру со стороны корпоративного сектора. Системы на базе HDD по-прежнему доминируют на рынке, отвечая нормативным требованиям. Вместе с тем доля систем хранения данных на базе флэш-памяти показала существенный прирост, что говорит о спросе на высокопроизводительные системы», — отмечает Михаил Лебедев, менеджер программы исследований рынка корпоративных систем, IDC в России и СНГ.

Yadro специализируется на производстве серверов, СХД, ПО и специализированных вычислительных систем, пишет CNews. Среди ее партнеров числятся Samsung, Intel, Broadcom, Microsemi, Toshiba, Micron, Molex, MSI, Seagate, RedHat, Suse и другие компании. Yadro является членом таких индустриальных ассоциаций, как OpenPOWER Foundation, OpenCAPI, SNIA, Linux Foundation, Gen-Z Consortium, PCI-SIG и другие.

Компания Yadro производит серверы и СХД на собственной производственной площадке в Московской области. Портфель собственной продукции состоит из сервера VESNIN Gen1 и семейства СХД TATLIN.

Помимо разработки собственной продукции, с момента основания 23 октября 2014 г. компания Yadro осуществляет доверенное производство вычислительных систем, СХД и ленточных библиотек на базе технологического партнерства (OEM) с IBM. Производство ОЕМ-продукции Yadro также осуществляет на собственной производственной площадке. В 2016 г. Yadro и IBM подписали партнерское OEM-соглашение по сборке сертифицированных серверов на базе процессоров Power и производстве СХД под собственным брендом компании.

В конце января 2019 г. стало известно, что «ИКС холдинг» предпринимателя Антона Черепенникова вошел в состав совладельцев компании Yadro с долей 51%. В апреле 2019 г. Yadro представила финансовые итоги 2018 г., впервые раскрыв данные по обороту и продуктовым планам. Выручка компании за отчетный период составила 7,77 млрд руб.

У рынка СХД нет такой волатильности, как у фондового, поэтому пока на нем не отразились ни влияние коронавируса, ни колебания курса валют, отметил Артем Икоев.

Ситуация осложнилась частичным закрытием авиасообщения с Европой, через которую идут поставки, в том числе и от американских компаний, добавляет руководитель направления СХД компании «Инфосистемы Джет» Роман Харыбин. Кроме того, цены на оборудование в рублях существенно выросли и многие сделки уже сейчас находятся под угрозой, говорит он.

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