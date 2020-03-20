Минцифры отложило учения по «суверенному Рунету» из-за коронавируса

Минцифры перенесла плановое тестирование целостности и устойчивости функционирования интернета в России из-за мер по борьбе с распространением коронавируса, сообщает РБК. 20 марта планировалось отработать блокировку трафика, зашифрованного с использованием технологий DNS поверх HTTPS и TLS.

В 2020 году учения собирались проводить раз в квартал. Следующие должны состояться 20 июня, 20 сентября и 20 декабря. В первый раз они прошли 23 декабря 2019 года, тогда тестировали обеспечение безопасности абонентов сотовой связи (защита персональных данных, возможность перехвата их трафика, СМС и геолокации) и проверяли обстановку с рисками и уязвимостью умных устройств, включая используемые на критических объектах инфраструктуры.

В ведомстве обещали, что угрозы будут отрабатывать только на выделенных сегментах, стендах, полигонах и это не отразится на работе интернета для обычных пользователей. В феврале участвующие в тестировании систем для фильтрации трафика (DPI, Deep Packet Inspection) операторы связи на Урале сообщали о сбоях в работе Сети.

Федеральный закон от 01.05.2019 № 90-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О связи» и Федеральный закон «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» вступил в силу 1 ноября 2019 года. Согласно документу, Роскомнадзор будет централизовано управлять российским сегментом интернета, фильтруя трафик, а провайдеры должны будут устанавливать устройства «по противодействию угрозам устойчивости».

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