Как коронавирус изменил интернет

Вспыхнувшая в разных уголках Земли пандемия нового коронавируса COVID-19 привнесла в жизнь многих людей где-то неожиданные, а где-то наоборот — ожидаемые изменения. К примеру, в связи с объявлением карантина во множестве стран, работникам многих компаний приходится переходить на удалённый способ работы, что сказалось на работе интернета. Кроме влияния на качество интернета, изменения произошли в работе социальных сетей, вступивших в бой с фейками и занявшихся информированием населения, а также стриминговых и других сервисов. Гораздо большее внимание власти разных стран уделяют сейчас происходящим в Сети тенденциям (как в отрицательном, так и в положительном смыслах), принимаются множество законов, регулирующих интернет, плюс к этому ранее слабо взаимодействовавшие с Сетью госструктуры в оперативном режиме развёртывают свою деятельность в цифровом мире.

Похвальная тенденция — это самоорганизация пользователей интернета, которые занялись волонтёрской деятельностью, помогая пожилым людям. Они объединяются через социальные сети, ведут просветительскую работу, занимаются доставкой продуктов и лекарств.

В то же время, оживились разного рода личности, готовые сделать себе имя или подправить материальное положение «на хайпе». Появилось множество фальшивых рекомендаций, связанных с эпидемией. Данные фейки распространяются посредством социальных сетей и электронных писем. Кроме этого, по интернету бродят настоящие цунами недостоверных новостей, которые сеют панику, сомнения в правильности действий врачей, etc.

Американские компании Facebook, Google и Microsoft, а также LinkedIn, Reddit, Twitter и YouTube сообщили в совместном заявлении, что взаимодействуют с целью противодействия дезинформации о новом типе коронавируса.

«Мы тесно сотрудничаем в области усилий по ответным мерам против COVID-19. Мы помогаем миллионам людей оставаться на связи, а также совместно боремся с мошенничеством и дезинформацией о вирусе, распространяем достоверный контент на наших платформах и делимся критически важными обновлениями в координации с государственными учреждениями здравоохранения по всему миру», — говорится в распространенном в Facebook сообщении.

Компании призвали другие фирмы к аналогичным действиям, отметив, что работают над тем, «чтобы сообщества были здоровыми и безопасными».

Twitter объявил о намерении банить сообщения о COVID-19, если те несут в себе ложную информацию и способны навредить людям. В связи с эти, компания в очередной раз пересматривает свои политики, и теперь будет просить пользователей удалять публикации, повышающие риск заражения коронавирусом. К таковым публикациям относятся:

Посты, отрицающие руководства, подготовленные экспертами;

Твиты, поощряющие использование фейковых или неэффективных методов лечения, профилактики и диагностики;

Вводящая в заблуждения информация якобы от доверенных источников;

Информация о COVID-19, призванная принудить пользователей к определенным действиям, выгодным распространителю информации (например, утверждения в стиле «опасность коронавируса сильно преувеличена, идите и поддержите местный бар» или «необходимость мыть руки – пропаганда от производителей мыла, перестаньте мыть руки»);

Непроверенная информация, призванная посеять панику и вызвать массовые беспокойства (например, «правительство отменило поставки продовольствия на 2 месяца, бегите в магазин и скупайте все»).

Со списком всех твитов, которые будут запрещены в Twitter, можно ознакомиться в официальном блоге компании.

В связи с карантином, в работе технологических гигантов с контентом возникают сбои. Поскольку часть сотрудников крупные соцсети отправили работать удалённо по домам, им приходится чаще задействовать искусственный интеллект (ИИ) — для поиска нелегального и неэтичного контента.

Такие системы имеют YouTube, Twitter и Facebook. Компании признают, что пока что ИИ не идеален и иногда допускает ошибки. Однако в связи с чрезвычайно высоким объемом информации, который проходит через эти платформы ежедневно, а также в связи с изменениями в работе компаний, вызванными эпидемией, они не могут от него отказаться.

Ситуация осложняется тем, что в связи с распространением коронавируса в сети появляется все больше сообщений на медицинские и околомедицинские темы, которые вводят в заблуждение пользователей. Компании стараются удалять ложные сообщения или маркировать их как сомнительные. Но иногда бывает так, что искусственный интеллект принимает за фейки сообщения, которые ложными не являются.

Компаниям ничего не остаётся, кроме как предупреждать пользователей, что их сообщения, видео, картинки и другой контент может ошибочно удаляться, но обратная связь будет при этом работать, хотя обращения придётся рассматривать дольше обычного.

Судя по всему, это также станет поводом для дальнейшей работы над улучшением ИИ, и в данном случае общемировая пандемия может дать толчок для развития многих технологий, как бы ужасно это ни звучало.

К примеру, в марте британские специалисты DeepMind выложили в открытый доступ созданные искусственным интеллектом «предсказания» о белковых структурах, связанных с коронавирусом. Данные, которые еще предстоит проверить в лабораторных условиях, были получены с помощью новой системы глубинного обучения.

Как отмечают исследователи, понимание белковой структуры — важный шаг на пути к победе над пандемией. Ученые пропустили этап публикации научной работы в профильных изданиях и сразу выложили результаты работы алгоритмов в сеть. Это было сделано с целью не терять время в разгар эпидемии.

Но некоторые технологии могут работать как во благо, так и нести достаточно сомнительную «пользу». К примеру, толчок в развитии получили системы распознавания лиц, применение которых практически никем не контролируется. В Китае, откуда началась пандемия, разработаны (пока ещё на начальном этапе) технологии, с помощью которых можно узнать человека, даже если он в маске, а в Москве недавно были применены такие системы для поиска людей, нарушивших карантин.

С одной стороны, эти технологии могут распознать потенциальных носителей вирусов, с другой — они грубо вмешиваются в приватность обычных пользователей, не регулируются никаким законодательством, да и к тому же ещё могут ошибаться.

Израиль собирается использовать данные о геолокации смартфонов для мониторинга людей в стране. Таким образом страна сможет уведомлять тех, кто находился поблизости от людей, которые инфицированы вирусом COVID-19 и направлять их в карантин, пишет Telegram-канал «Информация опасносте»:

«Детали мониторинга неизвестны, но, видимо, речь идет о том, что мобильные компании, у которых есть информация о местоположении абонентов через станции сотовой связи, будут сообщать её соответствующим органам. Организации, отвечающие за соблюдение гражданских свобод, бьют тревогу о том, что это очень опасный прецедент. Некие радикальные меры при таких чрезвычайных ситуациях нужны и даже, наверно, оправданы. Опасность в том, чтобы эти меры не стали постоянными, поэтому подобные изменения в условиях чрезвычайных ситуаций должны обязательно содержать дату прекращения действия. Иначе это становится новой нормой».

Видеосервисам Youtube и Netflix придётся понизить качество трансляции в роликах, которые просматривают пользователи ЕС. Это связано с неизбежными перегрузками Сети, поскольку миллионы европейцев в странах активного распространения коронавируса переходят на удаленную работу и больше смотрят видео. Разрешением по умолчанию в Youtube станет (720 на 576 пикселей). Netflix примерно на 25% сократит трафик, и эта мера будет действовать в течение 30 дней.

AliExpress Россия начнёт удалять объявления на своей платформе за спекуляции на защите людей от коронавируса. Об этом заявили в пресс-службе компании, объединяющей онлайн-маркетплейсы AliExpress, Tmall и Pandao. Теперь пожаловаться на объявления о продаже медицинских масок по завышенным ценам можно напрямую в службу поддержки.

AliExpress Россия обратилась с просьбами к продавцам:

— не повышать цены на товары медицинского и противовирусного назначения и другие защищающие товары,

— не занижать цены без ограничения по количеству товаров в заказе, чтобы предотвратить злоупотребления перекупщиков.

Кроме того, под запретом оказались злободневные акции вроде медицинской маски в подарок за увеличение стоимости заказа. Не приветствуется также описание товаров как обладающих «чудодейственными» антикоронавирусными свойствами.

В пресс-службе компании подчеркнули, что нынешнюю ситуацию на рынке защитных и противовирусных товаров можно сравнить со взвинчиванием цен на такси после терактов, и такое поведение может вызывать только осуждение. В AliExpress призвали другие компании объединиться против подобного неэтичного поведения и обеспечить нормальные цены на товары повышенного спроса.

Кроме того, стало известно, что AliExpress Россия обнулит комиссию для российских продавцов, которые зарегистрируются на площадке после 31 марта. Россия станет первой страной присутствия AliExpress, где пойдут на такие меры.

Из-за карантина по всему миру отменяются офлайновые конференции, презентации, запуски в прокат новых фильмов и др.

Но некоторые вещи приходится приостанавливать в онлайн. Команда Google сообщила, что приостановила выпуск обновлений для браузера Chrome и операционной системы Chrome OS. Сейчас цель разработчиков — поддерживать стабильность, безопасность и надёжность использования программного обеспечения. Также создатели Chrome предупредили, что будут отдавать приоритет обновлениям, связанным с безопасностью.

В России Минцифры перенесло плановое тестирование целостности и устойчивости функционирования интернета в России из-за мер по борьбе с распространением коронавируса. 20 марта планировалось отработать блокировку трафика, зашифрованного с использованием технологий DNS поверх HTTPS и TLS.

В 2020 году учения собирались проводить раз в квартал. Следующие должны состояться 20 июня, 20 сентября и 20 декабря. В первый раз они прошли 23 декабря 2019 года, тогда тестировали обеспечение безопасности абонентов сотовой связи (защита персональных данных, возможность перехвата их трафика, СМС и геолокации) и проверяли обстановку с рисками и уязвимостью умных устройств, включая используемые на критических объектах инфраструктуры.

В ведомстве обещали, что угрозы будут отрабатывать только на выделенных сегментах, стендах, полигонах и это не отразится на работе интернета для обычных пользователей. В феврале участвующие в тестировании систем для фильтрации трафика (DPI, Deep Packet Inspection) операторы связи на Урале сообщали о сбоях в работе Сети.

Американская компания Apple ограничила онлайн-продажу iPhone до двух смартфонов в одни руки на фоне вспышки коронавируса.

Ограничение на продажу введено в ряде стран, включая США и Китай.

С помощью проверки в интернет-магазине компании удалось выяснить, что выпадающее меню не дает покупать более двух одинаковых моделей iPhone.

Российский сайт компании также не позволяет купить более двух одинаковых iPhone.

Из-за пандемии коронавируса и мер карантина множество сотрудников офисов в Москве и регионах временно переведены на удалённую работу. Естественно, резко возросли нагрузка на сети и количество новых подключений домашнего Интернета. Эту информацию подтвердили журналистам «Ведомостей» и ряд московских операторов.

Например, МТС сообщила, что с понедельника по четверг на этой неделе было подключено на 20 % больше подписчиков, чем за среднестатистическую полную рабочую неделю в феврале или начале марта. Представители «Ростелекома» и «Вымпелкома» заявили о росте количества подключений на 24%. В регионах тоже наблюдается всплеск: в среднем по стране было, по данным «Вымпелкома», заключено на 17 % больше контрактов, чем обычно — преимущественно, в спальных районах. Это обусловлено и тем, что некоторые предприятия компенсируют сотрудникам затраты на подключения.

Из-за возросшего количества новых подключений сотрудники МТС работают в усиленном режиме. По данным «ТМТ консалтинга», на конец 2019 года в Москве насчитывалось чуть более 4 млн пользователей домашнего широкополосного интернета. Прирост по отношению к 2018 году составил лишь около 0,4 %: московский рынок интернет-доступа перенасыщен, и взяться новым абонентам на нём практически неоткуда.

Также сообщается, что быстро растёт нагрузка на сети в Москве, а трафик перемещается из деловых центров в спальные районы. Например, данные МТС показывают, что с 16 марта среднесуточный трафик в проводной сети компании в Москве вырос на 8 % по сравнению с предыдущими днями этого года. Пик роста наблюдается в рабочие часы, когда обычно нагрузка снижается.

Раньше интернет-трафик фиксированных сетей «уходил» утром из спальных районов в зоны деловой активности Москвы, но сейчас офисных сотрудников на рабочих местах становится всё меньше. Руководитель провайдера Diphost Филипп Кулин считает, что домашние сети могут не выдержать возросшей нагрузки. Они не рассчитаны на то, что все пользователи одновременно будут создавать на них нагрузку.

Также в СМИ сообщалось, что по всему миру возросло количество заказов еды и других услуг по интернету.

Порносайт PornHub бесплатно предоставил жителям Италии премиум-аккаунты после того, как власти страны объявили национальный карантин в связи с распространением коронавируса. Подписка действует до 3 апреля. В сообщении, которое появляется при входе на PornHub из Италии, сказано, что таким образом компания хочет удержать пользователей дома на время карантина.

Кроме того, сайт направит итальянским больницам часть мартовской прибыли своей дочерней платформы ModelHub, где модели продают свой эротический контент.

В Италии на данный момент одна из самых пугающих обстановок, сложившихся в связи с пандемией. Поэтому в стране ействуют жёсткие меры по борьбе с распространением инфекции. Карантин введён на всей территории Италии: закрыты школы, вузы, рестораны, бары и магазины – кроме продуктовых и аптек. Люди могут посещать общественные места только в случае необходимости. Власти России с середины марта закрыли границы для граждан Италии.

Правительству и телекоммуникационным компаниям необходимо ускорить реализацию плана по предоставлению россиянам бесплатного доступа к социально значимым интернет-ресурсам. Об этом заявил президент России Владимир Путин на совещании с членами правительства, объяснив важность задачи распространением коронавирусной инфекции COVID-19, вынудившей многих оставаться дома.

«Для возможности заказа лекарств, дистанционного обучения, получения государственных услуг, даже просмотра отечественных художественных фильмов, детских программ и так далее. Для тех людей, которые дома остались с семьями, это чрезвычайно важно», — сказал Путин.

Главу государства уже опередили ряд сервисов. Так, онлайн-кинотеатр Premier с 15 марта открыл бесплатный доступ к контенту собственного производства на фоне массового карантина. Как сообщает пресс-служба сервиса:

«Мы уверены, что это станет хорошим и полезным подарком в сложившейся ситуации, когда огромное количество людей вынуждено находиться дома, а благодаря видеоплатформе Premier это время пройдет незаметно и станет приятным».

Речь идёт о фильмах, сериалах и другом контенте, созданном телеканалами, продюсерскими компаниями и студиями холдинга «Газпром-медиа», уточнили в компании. Среди них — «Домашний арест», «Звоните ДиКаприо!», «Учителя», «Бихэппи», «Мёртвое озеро», «Секта» и другие.

В онлайн-кинотеатре Okko сообщили vc.ru, что запустили чат-бота Okkobro — он выдаёт промокод на пакет подписок «Оптимум» на две недели пользователям, которые вынуждены оставаться дома из-за карантина. Для этого нужно написать @OkkoBro_bot в Telegram или отправить слово «okkobro» в личные сообщения официальной группы онлайн-кинотеатра Okko во «ВКонтакте», а затем приложить фото, подтверждающее нахождение дома.

Предложением могут воспользоваться все пользователи, промокод можно использовать один раз.

В ivi также сообщили, что с 16 марта по 15 апреля 2020 года предложат новым пользователям подписку за 1 рубль. Также онлайн-кинотеатр откроет доступ к большему количеству бесплатного контента. В видеосервисе Wink (принадлежит «Ростелекому») рассказали, что с 17 марта предоставят всем клиентам возможность бесплатно смотреть российские фильмы и сериалы, а также детский и образовательный контент.

TVzavr решил подарить пользователям трёхмесячную подписку, сообщили vc.ru в компании. Для этого нужно зарегистрироваться на сайте и отправить фотографию больничного листа и ФИО на адрес [email protected] В «Кинопоиск HD» также заявили, что до конца апреля 2020 года подарят подписку всем пользователям, у которых её нет.

Кроме этого, в России принимается ряд мер, касающихся интернет-торговли. Так, недавно Путиным был подписан указ, разрешающий дистанционную торговлю безрецептурными лекарствами.

Как видим, пандемия очень сильно повлияла на интернет и современные технологии во всём мире. Это ещё раз говорит о том, насколько важен сейчас для современного человечества доступ к информации, к онлайн-услугам, а также средствам коммуникаций — они по-настоящему помогают выживать многим людям, а также объединять свои усилия в борьбе против серьёзных проблем.

