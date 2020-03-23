Россия – лидер по запросам на удаление контента на Pinterest

Фотохостинг Pinterest каждый квартал публикует отчет о прозрачности. «Роскомсвобода» изучила данные за последний квартал 2019 года.

Так, с октября по декабрь у компании было 7 судебных повесток и одно постановление суда, 7 судебных ордеров, ограничивающих раскрытие определенной информации, по 10 аккаунтам (из них извещены о раскрытии информации были 7 владельцев). Три правительственные организации из Великобритании и Бразилии сделали заявки на раскрытие информации о владельцах четырех аккаунтов.

Правоохранительные органы из разных стран отправили 175 запросов на удаление контента. Это практически в два раза меньше, чем в третьем квартале (335), но почти в два раза больше, чем во втором и первом (84 и 90 соответственно).

Запросы относились к двум категориям – нарушение правил сообщества и удаление из-за противоречия местному законодательству (в остальных странах материалы остались доступны).

Подавляющее большинство (и с огромным отрывом от остальных стран) запросов первой категории в третьем квартале пришло из России – 110. Из Австралии и Германии их было всего по два, из Индии – 11. А вот по запросам второй категории в конце года первое место заняла Индия (31). У России их было 13, Германии и Турции – по одному.

Если брать общее число удовлетворённых запросов на удаление контента по юридическим основаниям за год, то Россия и тут остаётся лидером – 132 таких случая.

Если сравнивать показатели четвертого квартала 2019 года с данными прошлых лет, то можно увидеть, что из России запросы приходят всегда (притом, относительно других стран – довольно много), в то время как остальные страны в списке меняются. Так, в 2018 году от России всего было 57 запросов, Турции – 9, Франции – 1. В 2017 году по четвертому кварталу не указано, кто делал запросы, но в первом, втором и третьем квартале запросы делали Россия и Республика Корея. В 2016 и 2015 гг. по одному запросу в последнем квартале было от России. По 2014 и 2013 гг. данных по странам нет, а еще ранее Pinterest не делала отчеты о прозрачности.

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