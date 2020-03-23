Danone судебно атакует Сеть

В Арбитражный суд города Москвы АО «Данон Россия» был подан иск к ООО «Мэйл.Ру» и ООО «В Контакте». В карточке суда пока нет никаких подробностей дела, но в разговоре с журналистами представитель российской «дочки» французской молочной корпорации пояснил, что речь идёт о защите деловой репутации:

«В данном деле мы защищаем свою деловую репутацию, в котором ответчиком являются социальные сети «Вконтакте» и «Одноклассники», ввиду отсутствия реального распространителя ненадлежащей информации».

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Он подчеркнул, что у компании нет претензий, ни к «Мэйл.ру», ни к «ВКонтакте», но в данном случае они являются лицами, «которые могут обеспечить исполнение судебного решения». В интернете, сетует Danone, гуляет информация, которая является заведомо ложной, абсурдной и противоречащей здравому смыслу, а также не имеющей никакой доказательной базы. «Поэтому мы и хотим препятствовать распространению этой информации в социальных сетях», — резюмировал представитель Danone.

Французская молочная корпорация не впервые становится инициатором либо участником споров, касающихся публикаций в интернете, заявлений в СМИ и других дел, связанных с репутационными разбирательствами.

В июле прошлого года компания уже подавала иск к «ВКонтакте» и «Мэйл.ру» о защите репутации. В качестве заинтересованного лица выступал Роскомнадзор. В октябре Арбитражный суд города Москвы ответил компании отказом в рассмотрении искового заявления.

Летом того же года свои претензии Danone предъявила белорусской компании «Савушкин продукт», посчитав, что та скопировала дизайн её молочных продуктов «Активиа» — ущерб был оценён в 88 миллионов рублей. По версии Danone, в 2018 году компания «Савушкин продукт», которая также выпускает йогурты с бифидобактериями, изменила дизайн своей линейки «Оптималь», сделав его сходным с дизайном «Активиа». Но в феврале текущего года Арбитражный суд Москвы прекратил производство по иску, поскольку ответчик находится «вне пределов Российской Федерации» в Беларуси. «Возможности передачи дела по подсудности между иностранными государствами нормами Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации не предусмотрено», — говорится в судебном определении.

В октябре 2018 года Danone выиграла иск против красноярского блогера Игоря Болбата, который проверил молоко бренда на люминоскопе, и по результатам теста продукция оказалась якобы не соответствующей ГОСТу. Судиться в присутствии журналистов представители корпорации отказались. Компания Danone требовала с Игоря Болбата 50 тысяч рублей репутационного ущерба и 40 тысяч за проведенную ими экспертизу, согласно которой было выяснено, что люминоскоп не дает качественно объективных данных. В исковом заявлении корпорация написала, что их продажи упали в два раза после публикации общественника в Facebook. Все попытки общественника обжаловать решение суда первой инстанции не увенчались успехом.

В ноябре 2014 года разразился скандал из-за того, что тогдашний глава Минсельхоза Николай Фёдоров обвинил самые крупные пищевые компании в России, в том числе и Danone, в фальсификации продукции и нанесении вреда российским производителям молока. Компания готова была через суд отстаивать свою репутацию, но позже Фёдоров заявил, что не называл конкретных компания, а Danone просто «узнала себя». Мирить обе стороны пришлось вице-премьеру Аркадию Дворковичу.

В августе 2013 года Арбитражный суд Москвы отклонил иск ООО «Данон Индустрия» о защите деловой репутации к ОАО «Городская телевизионная компания ТВ Столица» (телеканал «Москва 24») из-за сюжета о йогуртах. Представитель Danone сказала в суде, что в эфире телеканала была распространена недостоверная информация о том, что компания выпускает продукцию без какого-либо контроля — при производстве йогурта не применяются ГОСТы. Кроме того, по мнению истца, ТВ Столица опорочила деловую репутацию фирмы тем, что в спорном сюжете говорилось о «добавлении вредных добавок для сохранения фруктовых йогуртов». Компания просила опровергнуть порочащую информацию в эфире телеканала. Представитель ответчика, в свою очередь, заявила, что спорный сюжет действительно выходил, однако он представлял собой обзорный материал многих йогуртов, представленных на рынке. В нем не было указаний на конкретного производителя, сказали юристы. Критический характер сюжета относится к производителям в целом, он не может затронуть репутацию конкретного лица, отметила юрист.

С 2017 по 2019 годы Danone вела судебные битвы с Россельхознадзором, причём споры переходили из одной плоскости в другую, и успех сопутствовал то французской компании, то российскому надзорному ведомству.

Судебно-правовые разбирательства компания ведёт не только в России, но и за рубежом. Так, в декабре 2010 года крупный штраф на неё наложили регуляторы США, которые не нашли никаких бактерий, полезных для иммунитета и пищеварительного тракта. Федеральные власти и властей штатов обвинили американское подразделение французской компании Danone в преувеличении полезности выпускаемой ими продукции. Компания решила заплатить за отказ от дальнейшего расследования штраф 21 миллион долларов.

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