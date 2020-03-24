Amnesty International: доступ к информации – важная составляющая права на здоровье

Правозащитная организация Amnesty International в Восточной Европе и Центральной Азии выпустила заявление «Меры по сдерживанию COVID-19 и правозащитные обязательства властей: предварительные заключения». В документе рассматриваются вопросы соблюдения прав человека при реализации государствами профилактических мер для охраны здоровья населения. «Роскомсвобода» рассмотрела раздел «Доступ к информации, прозрачность и цензура».

В нем Amnesty International напоминает, что статья 19 МПГПП признаёт право на свободу «искать, получать и распространять всякого рода информацию и идеи», и такое право может быть ограничено только в крайних случаях, в том числе в интересах охраны здоровья населения. Доступ к информации по вопросам охраны здоровья – важная составляющая права на здоровье. Доступность информации – один из основных элементов доступности здравоохранения, включающий право «искать, получать и распространять информацию и идеи, касающиеся вопросов здоровья». Все люди и сообщества имеют право на понятную, доступную, своевременную и достоверную информацию о характере и степени опасности коронавируса для здоровья, возможных мерах профилактики рисков, на своевременное предупреждение о возможных последствиях и информацию о принимаемых мерах.

Информация должна сообщаться на языках, необходимых для удовлетворения различных потребностей пострадавших, в СМИ, в понятных и доступных форматах так, чтобы пострадавшие могли полноценно участвовать и принимать информированные решения в ходе соответствующих мероприятий.

Для борьбы с коронавирусом государству важно обеспечить доверие, считает организация. Поэтому ему следует постоянно поддерживать связь с людьми и обеспечивать доступ ко всей актуальной имеющейся информации. По возможности — вовлекать в деятельность местное сообщество и взаимодействовать с местными властями. «Если этого не делать, у людей нарастают чувства беспомощности, безысходности и гнева, что мешает принятию мер по охране здоровья, ставит здоровье других под угрозу и может быть приравнено к нарушениям прав человека», — говорится в докладе.

Если в борьбе с коронавирусом государства ограничивают доступ к информации, не обеспечивают прозрачность и применяют цензуру, они рискуют нарушить перечисленные выше права.

Людям в такой ситуации сложнее принимать меры по защите, а всем уполномоченным лицам – оценивать реальное положение, координировать и принимать эффективные меры для борьбы с распространением вируса.

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