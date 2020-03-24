МВД по доносу ФАН проверит ролик главы «Альянса врачей»

Руководитель профсоюза «Альянс врачей» Анастасия Васильева сообщила, что ей позвонили из полиции после того, как Федеральное агентство новостей (ФАН) попросило правоохранительные органы провести проверку записанного Васильевой видеообращения к медикам, мобилизованным на борьбу «якобы с внебольничной пневмонией». В своем обращении руководитель профсоюза отмечала, что внебольничная пневмония разбушевалась в России как раз в то время, когда во всем мире «бушует новый коронавирус», а врачей «заставляют скрывать реальную ситуацию».

Только что позвонил замначальника отдела уголовного розыска по г. Москве, Логинов Сергей, говорит: Федеральное Агенство Новостей написало заявление с просьбой провести проверку по нашему обращению к медикам о Коронавирусе. Хотят объяснительную. Придется записать еще один ролик. — Anastasia Vasilyeva (@DrAnastasy) March 24, 2020

«Чиновники хотят избежать паники, но паника возникает как раз потому, что люди чувствуют, как от них скрывают информацию. Рано или поздно власть запутается в своем вранье, а виноваты будем мы, медики», — заявила в своем обращении Васильева, призвав врачей не молчать и отказываться работать без средств полноценной защиты, в отсутствие которых они сами становятся разносчиками инфекции.

ФАН, в свою очередь, подтверждает авторство доноса, также сообщая, что в отношении Васильевой может быть возбуждено административное дело по факту распространения фейков о ситуации с коронавирусом в России.

По словам главы «Альянса врачей», ей позвонил замначальника отдела уголовного розыска по городу Москва Сергей Логинов и попросил её напистаь объяснительную в связи с полученным от ФАН заявлением. «Придётся записать ещё один ролик», — иронизирует Васильева.

В соответствии с ч. 9 ст. 13.15 КоАП распространение гражданами в информационно-телекоммуникационных сетях «заведомо недостоверной общественно значимой информации под видом достоверных сообщений», создавшее угрозу причинения вреда жизни или здоровью граждан, угрозу массового нарушения общественного порядка либо помех работе объектов жизнеобеспечения, карается штрафом до 100 тыс. руб. Напомним, данный закон был принят год назад, и его инициатором выступил одиозный сенатор Андрей Клишас.

Федеральное агентство новостей связывают с предпринимателем Евгением Пригожиным и Агентством интернет-исследований («фабрикой троллей»). После публикации «Фонтанкой.ру» расследования о частном военном формировании Вагнера «фабрика троллей» начала травлю журналиста Дениса Короткова, оскорбительные материалы появились в частности на сайте ФАН.

Во время задержания журналиста Ивана Голунова соруководитель РБК Елизавета Голикова обвинила ФАН в распространении недостоверной информации и искажении её комментариев. Кроме того, журналисты, расследовавшие деятельность ФАН, подвергались нападкам со стороны «фабрики троллей». А само информационное агентство обвиняли в клевете на оппозиционных политиков, выгодной действующей власти.

В октябре 2018 года Минюст США обвинил главного бухгалтера газеты Елену Хусяйнову в организации и финансировании сговора с целью вмешательства в выборы США 2016 года. По материалам дела, ООО «Федеральное агентство новостей» участвовало в проекте «Лахта» по дезинформации американских граждан. В декабре Министерство финансов США внесло ФАН в санкционный список Specially Designated Nationals List, после чего Евгений Пригожин заявил о намерении поддержать издание, хотя подчёркивал свою непричастность.

В августе 2019 года РИА ФАН и три связанных с ним издания внесли в спам-лист русской Википедии как источники политической дезинформации. Так, материалы газеты использовала группа из 12 редакторов свободной энциклопедии для обоснования правок, направленных на дискредитацию оппозиции и восхваление властей.

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