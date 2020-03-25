Россвязь займется тренировками операторов в противостоянии угрозам в условиях ЧС

Расширены полномочия Федерального агентства связи (Россвязь) в части работы при чрезвычайных ситуациях, теперь ведомство будет уполномочено проводить с операторами связи тренировки для определения готовности сетей к работе в условиях ЧС. Соответствующее постановление Правительства РФ за подписью главы кабмина Михаила Мишустина размещено на официальном портале правовой информации.

«Настоящим постановлением, — отмечает Россвязь, — утверждается право и ответственность Федерального агентства связи за проведение тренировок с операторами связи и органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации для определения готовности сетей связи к угрозе возникновения чрезвычайной ситуации в повседневной деятельности на регулярной основе».

Так, руководитель Россвязи Олег Духовницкий отметил, что агентству очень важна работа по выполнению мероприятий при ЧС. «Накопленный в ходе тренировок по восстановлению единой сети электросвязи Российской Федерации опыт неоднократно показал, что в условиях реальной чрезвычайной ситуации ранее отработанные действия с представителями администраций субъектов и операторами связи позволяют в кратчайшие сроки устранять последствия ЧС и предоставлять услуги связи гражданам в самых непростых условиях. Подписанное постановление позволит более плотно и оперативно взаимодействовать на всех уровнях с представителями субъектов Российской Федерации», — пояснил Духовницкий.

Уточняется, что Федеральное агентство связи выполняет мероприятия по управлению и восстановлению единой сети электросвязи РФ при чрезвычайных ситуациях. Россвязь проводила тренировки на сетях электросвязи в соответствии с решением Правительственной комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности (протокол от 16 июня 2017 года №3).

В 2020 году Россвязью запланированы тренировки по восстановлению сетей связи при ЧС регионального уровня на территории Магаданской, Новосибирской и Свердловской областей и межрегионального уровня на территории Красноярского края, Хакасии и Тувы.

В вопросе восстановления инфраструктуры связи при ликвидации последствий ЧС агентство сотрудничает с МЧС. Оба ведомства в круглосуточном режиме обмениваются оперативной информацией о состоянии сетей связи операторов.

«Накопленный опыт в ходе совместных тренировок по восстановлению единой сети электросвязи Российской Федерации позволят ускорить устранение последствий ЧС и предоставлять услуги связи гражданам в самых непростых условиях, — сообщает МЧС. — На постоянном контроле МЧС России — поддержание в исправном состоянии средств связи для обеспечения информирования и оповещения населения, поэтому проводятся как совместные тренировки, так и в ежедневном режиме специалисты МЧС России проводят мониторинг состояния сетей связи».

.

.

.