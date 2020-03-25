Саморегулирование по удалению запрещённого контента

Московское отделение АЮР, возглавляемой советником спикера Госдумы Вячеслава Володина Владимиром Плигиным, направило господину Володину, а также главам комитетов Госдумы по информполитике и госстроительству заключение по борьбе с противоправным контентом в интернете (текст заключения и копии писем есть у «Ъ»). Ассоциация предлагает закрепить принцип саморегулирования в сфере борьбы интернет-компаний с запрещёнными публикациями в Сети.

Сейчас в России действуют административные подходы, которые предусматривают блокировку контента через регулятора или суд, пояснил председатель комиссии по правовому обеспечению цифровой экономики московского отделения АЮР Александр Журавлев. Они «в целом доказали свою работоспособность», но на практике появляются новые виды контента, которые не охватываются существующим регулированием,— fake news, deep fake и др. Существующие процедуры ограничения доступа либо не «улавливают» такой контент, либо не способны быстро и эффективно реагировать, уверен он.

В АЮР предлагают законодательно закрепить принципы саморегулирования в этой сфере. Иначе площадки под угрозой наказания будут склоняться к удалению спорного контента, а это может привести к нарушению свободы слова, указывает господин Журавлев.

Предложение контрастирует с выдвинутой ранее инициативой Лиги безопасного интернета (ЛБИ) , которая настаивала на наложении на интернет-бизнесы крупных штрафов.

В АЮР считают, что план Лиги БезИнтернета приведет на практике к тому, что интернет-площадки, опасаясь штрафов, спорный контент будут просто удалять, что неминуемо приведет к нарушению принципа свободы слова.

Кроме того, в законе предлагается установить утвержденный Роскомнадзором порядок взаимодействия интернет-площадок с пользователями, а также набор мер по противодействию распространению незаконной информации.

Эксперты полагают, что именно план АЮР поможет государству сократить издержки, а также исключить избыточное госрегулирование. В пресс-службе «Яндекса» отказались от комментариев, в Google не ответили на запрос «Ъ». Другие же площадки считают, что существующая практика борьбы с противоправным контентом уже достаточно эффективна.

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