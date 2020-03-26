Минцифры заказало исследование по регулированию беспроводных сетей для IoT

Минцифры разместило на портале госзакупок тендер на выполнение научно-исследовательской работы (НИР) по теме «Разработка и реализация комплекса мер по совершенствованию регулирования узкополосных беспроводных сетей связи «Интернета вещей» на территории Российской Федерации». Начальная цена контракта — 25 миллионов рублей.

Первым внимание на закупку обратил Telegram-канал «Телеком-ревью».

Согласно техническому заданию, в закупку входят:

1. Проведение практического исследования сценариев применения беспроводных протоколов передачи данных СТРИЖ и АО ГЛОНАСС.

— Проведение практического исследования областей применения (ЖКХ, транспорт) беспроводных протоколов передачи данных СТРИЖ и АО ГЛОНАСС.

— Анализ эффективности (Скорость передачи данных, объем передачи данных, количество подключаемых терминалов, проверка взаимодействия протоколов с системами учета бытовой электроэнергии), производительности, безопасности и устойчивости протоколов СТРИЖ и АО ГЛОНАСС.

— Проведение исследований пригодного радиочастотного ресурса для передачи данных приборов учёта электрической энергии посредством радиоканала в лицензируемом спектре.

2. Анализ пробелов действующей нормативно-правовой базы, регулирующей вопросы построения, развития и эксплуатации узкополосных беспроводных сетей связи Интернета вещей на территории Российской Федерации.

3. Разработка методик измерений параметров сети передачи данных, сети связи 5G и узкополосных беспроводных сетей (УБСС) «Интернета вещей», выполняемых при обеспечении их целостности и устойчивости функционирования.

4. Геолокация (определение допустимой погрешности при определении местоположения абонентов).

— Анализ способов определения места нахождения пользовательского оборудования, применяемых операторами подвижной связи в рамках реализации приказа Минкомсвязи России от 01.12.2016 № 607.

— Определение целесообразности внесения соответствующих изменений в приказ Минкомсвязи России от 01.12.2016 № 607.

— Определение целесообразности внесения соответствующих изменений в Правила определения места нахождения пользовательского оборудования (оконечного оборудования), с которого были осуществлены вызов или передача сообщения о происшествии по единому номеру вызова экстренных оперативных служб «112».

— Определение целесообразности внесения соответствующих изменений в Порядок предоставления и объема информации, необходимой для обеспечения реагирования по вызову или сообщению о происшествии по единому номеру вызова экстренных оперативных служб «112».

— Разработка предложения по разработке и внедрению голосового управления доступом к системе 112 для инвалидов по зрению.

— Анализ целесообразности и разработка предложений по увеличению времени отклика на нажатие клавиши на клавиатуре абонентского терминала с целью упрощения доступа инвалидов к Системе 112.

— Разработка предложений по повышению точности местоопределения абонентского терминала за счет использования данных с «чужих» базовых станций.

5. Разработка проектов национальных стандартов в области узкополосных беспроводных сетей связи «Интернета вещей».

Дата окончания срока подачи заявок — 16.04.2020; рассмотрение и оценка первых частей заявок — 17.04.2020; дата подачи окончательных предложений — 21.04.2020; рассмотрение и оценка вторых частей заявок 24.04.2020 г.

Срок выполнения НИР — до 1 сентября 2020 г.

Мы проследим за всеми изменениями в этом тендере и сообщим вам, как только станет известен победитель. Либо вы можете сделать это самостоятельно, воспользовавшись нашим порталом мониторинга госзакупок.

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