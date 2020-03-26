Генпрокуратура просит Роскомнадзор заблокировать фейки о коронавирусе, в том числе в Facebook и Twitter

Российские власти включились с борьбу с фальшивой информацией о коронавирусе. Генеральная прокуратура РФ отчиталась, что в ходе мониторинга Сети ею были выявлены «факты размещения недостоверной общественно значимой информации, распространяемой под видом достоверных сообщений, создающей угрозу массового нарушения общественного порядка и общественной безопасности».

В Twitter на странице одного из пользователей ведомство выявило твит с изображением якобы приказа Министра обороны Российской Федерации «О введении в городе Москве Комендантского часа». «Ранее Министерством обороны Российской Федерации подобная информация уже опровергалась», — подчёркивает Генпрокуратура. Также, согласно официальным данным Роспотребнадзора, в настоящее время никаких решений органов государственной власти Российской Федерации относительно введения комендантского часа не выносилось.

В паблике «Лентач» в соцсети «ВКонтакте», продолжает ведомство, один из пользователей обосновывал утверждение об «уничтожении человечества вирусом COVID-19». «Такая недостоверная общественно значимая информация, распространяемая под видом достоверных сообщений, создает предпосылки к массовым нарушениям общественного порядка и общественной безопасности», — отмечается в пресс-релизе.

Ещё одно сообщение в «Twitter» на странице «Сегодня надо потерпеть» гласит о «многочисленных жертвах коронавируса в России» с комментариями якобы экспертов, подтверждающих этот факт, которое не соответствует официальным данным Роспотребнадзора. В социальной сети «Facebook» ведомством была выявлена публикация одного из пользователей, который распространял сведения о «многочисленных фактах заражения коронавирусной инфекцией в Крыму».

«С учетом изложенного, на основании требований Федерального закона от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» Генеральная прокуратура Российской Федерации направила в Федеральную службу по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций требования о принятии мер по ограничению доступа к указанной информации в сети «Интернет», в том числе в случае переноса аналогичных материалов на другие интернет-ресурсы«, — сообщает Генпрокуратура.

Судя по последнему утверждению, решения надзорного ведомства снова будут иметь «резиновую» основу.

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