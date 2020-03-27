Доработка проекта закона о значимых интернет-ресурсах отложена из-за коронавируса

Депутат Госдумы от «Единой России» Антон Горелкин решил отложить на неопределенный срок доработку законопроекта о значимых информационных ресурсах на фоне ситуации с коронавирусом. Об этом он сообщил в своём Telegram-канале:

«Коронавирус изменил политическую повестку и совсем по-другому расставил государственные приоритеты. Теперь доля иностранного владения в ключевых IT-компаниях — не самое важное на повестке дня. И даже не в десятке по важности. Это отодвинуло срок доработки моего законопроекта о значимых ресурсах в туманную даль. Планировали завершить работу в первой декаде апреля. Но такие планы мы перед собой ставили до того момента как летучая мышь и китайцы встретились за обеденным столом в провинции Хубэй, с известными всему миру последствиями. Теперь очевидно, что в апреле не успеваем».

.

Горелкин летом прошлого года внес в Госдуму законопроект о значимых интернет-ресурсах, который предполагал, что владеть такими ресурсами сможет только российская компания, а доля иностранного владения в ней будет ограничена 20%.

Законопроект был раскритикован рядом компаний, в том числе «Яндексом» и «Мегафоном». Впоследствии правительство направило свой отзыв на законопроект, в котором предложило смягчить ограничение, повысив долю до 49%.

В ноябре Горелкин заявил, что отзовёт свой законопроект для доработки, при этом выразив уверенность в принятии инициативы после внесения необходимых изменений, затем он направил в комитет Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи письмо об отзыве законопроекта для доработки до первого чтения в Госдуме.

В феврале стало известно, что парламентарий планирует повысить долю допустимого иностранного владения значимыми интернет-ресурсами.

.

.

.