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27.03.2020

Доработка проекта закона о значимых интернет-ресурсах отложена из-за коронавируса

По словам автора резонансной инициативы депутата Горелкина, завершить работу по документу предполагалось в первой декаде апреля, но теперь сроки переносятся "в туманную даль"

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Депутат Госдумы от «Единой России» Антон Горелкин решил отложить на неопределенный срок доработку законопроекта о значимых информационных ресурсах на фоне ситуации с коронавирусом. Об этом он сообщил в своём Telegram-канале:

«Коронавирус изменил политическую повестку и совсем по-другому расставил государственные приоритеты. Теперь доля иностранного владения в ключевых IT-компаниях — не самое важное на повестке дня. И даже не в десятке по важности.

Это отодвинуло срок доработки моего законопроекта о значимых ресурсах в туманную даль.

Планировали завершить работу в первой декаде апреля. Но такие планы мы перед собой ставили до того момента как летучая мышь и китайцы встретились за обеденным столом в провинции Хубэй, с известными всему миру последствиями.

Теперь очевидно, что в апреле не успеваем».

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Горелкин летом прошлого года внес в Госдуму законопроект о значимых интернет-ресурсах, который предполагал, что владеть такими ресурсами сможет только российская компания, а доля иностранного владения в ней будет ограничена 20%.

Законопроект был раскритикован рядом компаний, в том числе «Яндексом» и «Мегафоном». Впоследствии правительство направило свой отзыв на законопроект, в котором предложило смягчить ограничение, повысив долю до 49%.

В ноябре Горелкин заявил, что отзовёт свой законопроект для доработки, при этом выразив уверенность в принятии инициативы после внесения необходимых изменений, затем он направил в комитет Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи письмо об отзыве законопроекта для доработки до первого чтения в Госдуме.

В феврале стало известно, что парламентарий планирует повысить долю допустимого иностранного владения значимыми интернет-ресурсами.

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