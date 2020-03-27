МТС просит пользователей не переслать мемы во избежание сбоев

Президент МТС Алексей Корня призвал клиентов компании «к осознанному обращению с контентом в сети» и попросил их не рассылать друг другу видеомемы, которые создают лишнюю нагрузку на инфраструктуру оператора связи:

«Это не значит, что вам нужно отказаться от просмотра фильмов онлайн или участия в видеоконференциях в рамках удаленной работы. Я говорю о том, что в текущей ситуации можно воздержаться, например, от пересылок веселых, но тяжелых по объему видео в мессенджерах десяткам своих контактов. Когда количество таких видео растет в прогрессии — это создает необязательную, но значительную нагрузку на инфраструктуру операторов».

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По его словам, трафик вырос за счёт использования домашнего интернета больше всего в крупных городах, в частности, в Москве на 30%. Корня отмечает, что у МТС «одна из лучших сетей в стране», и компания продолжает её развивать в ожидании увеличения объёма трафика. Однако пропускная способность сетей — это физически ограниченный ресурс, уточняет глава компании.

Крупнейшие стриминговые сервисы из-за нагрузки на сети снизили качество видео и убрали 4K и Full HD, напоминает Корня. Так, по просьбе властей ЕС качество видео снизил Netflix, чтобы избежать перебоев в часы пик из-за роста нагрузки на сеть во время карантина. YouTube также согласился понизить качество видео для пользователей из Европы. Недавно о снижении качества трансляций заявила BBC.

В условиях карантина МТС увеличила время обработки запросов пользователей в контактных центрах в связи с переводом части сотрудников на удаленку. Розничные салоны МТС работают в обычном режиме, но магазины в аэропортах закрыты. Корня призвал в этой ситуции всех клиентов перейти на дистанционное обслуживание.

В связи с тяжелой ситуацией МТС сделала бесплатными звонки на горячую линию Ростуризма, горячую и информационную линии Департамента здравоохранения Москвы, в ситуационный центр МИДа и в авиакомпании. Абоненты смогут принимать входящие вызовы, даже если их номер заблокирован.

Если у абонентов кончились деньги на счете, они смогут смотреть МТС ТВ и пользоваться домашним интернетом до 30 апреля, но впоследствии им придется заплатить этот долг, предупредил Корня.

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