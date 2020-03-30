«Яндекс» высчитывает индекс самоизоляции

«Яндекс» создал индекс для оценки уровня самоизоляции городов, сообщает «Коммерсантъ». В основу его расчета кладут обезличенные данные об использовании приложений «Яндекса» жителями разных городов. Чем выше его значение, тем лучше люди соблюдают режим: 5 означает, что все сидят дома, 0 — на улицах много людей.

Данные доступны в первую очередь для городов-миллионников, они обновляются ежедневно. Города сравнить между собой по баллу самоизоляции. Также индекс составляется и для городов с населением более 100 тыс. человек — на главной странице «Яндекса» и в «Яндекс.Картах».

Собранная статистика показывает, что люди в целом стали больше сидеть дома, отмечают в «Яндексе». Они строят меньше маршрутов в «Навигаторе», практически не используют «Яндекс.Метро», а вот показатели «Яндекс.Эфира», «Кинопоиска» и «Яндекс.Дзена» растут.

29 марта в Москве и Подмосковье ввели режим обязательной самоизоляции для всех жителей. Анонсируя карантин, мэр Москвы Собянин пожаловался, что «далеко не все нас [власти] услышали». В частности, ему известно о том, что 20% москвичей пожилого возраста в минувшие выходные совершали дальние поездки. 29 марта индекс самоизоляции в среднем по российским городам-миллионникам составил 3,6 балла.

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