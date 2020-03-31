Стратегия противодействия экстремизму видоизменяется

На портале нормативных правовых актов началось общественное обсуждение поправок к разработанной МВД стратегии противодействия экстремизму до 2025 года. Проект нормативного акта, сказано в пояснительной записке, «разработан в соответствии с пунктом 6 Перечня документов стратегического планирования в сфере обеспечения национальной безопасности Российской Федерации, подлежащих разработке (корректировке) и утверждению в период 2019 – 2021 годов, утвержденного Президентом Российской Федерации 28.12.2018 № Пр-2533».

Проектом указа актуализируются положения Стратегии противодействия экстремизму в Российской Федерации до 2025 года, определяются целевые показатели и ожидаемые результаты ее реализации. В текст Стратегии противодействия экстремизму в Российской Федерации до 2025 года вносятся изменения следующего характера:

Актуализированы состояние и источники угроз экстремизма в современной России;

Дополнительно сформулированы понятия «идеология насилия», «сепаратизм», «пропаганда экстремизма»;

Для достижения поставленной в Стратегии цели предусмотрен комплекс задач организационного и правового характера;

Их решение охватывает законодательную и правоохранительную деятельность, а также практически все направления государственной политики, включая национальную, миграционную, молодежную, культурную и информационную;

Большее значение уделяется выявлению фактов распространения радикальной идеологии в средствах массовой информации и сети Интернет;

Существенная роль отводится участию институтов гражданского общества, образовательных организаций в противодействии экстремистским проявлениям на территории нашей страны.

В целом это достаточно объёмный документ, анализ которого провёл информационно-аналитический центр «Сова», и выложил основные тезисы у себя на сайте.

В действующей Стратегии даны определения понятиям «идеология экстремизма (экстремистская идеология)», «проявления экстремизма (экстремистские проявления)», «субъекты противодействия экстремизму», «противодействие экстремизму» и «радикализм». Новый вариант предполагает дополнение этого перечня следующими понятиями:

— «идеология насилия» – система общественных теорий, взглядов и идей, оправдывающих насилие, в том числе с применением экстремистских (террористических) методов и средств, для достижения политических, религиозных, идеологических и иных целей;

— «сепаратистские проявления (сепаратизм)» – одна из разновидностей экстремизма, выражающаяся в действиях, направленных на нарушение территориальной целостности государства, в том числе на отделение от него части его территории, или дезинтеграцию государства, совершаемых противоправным путем, а равно планирование и подготовка такого деяния, пособничество его совершению, подстрекательство к нему;

— «пропаганда экстремизма» – выраженные в любой форме (устной, письменной, с использованием технических средств, информационно-телекоммуникационных сетей) обращения к другим лицам с целью побудить их к осуществлению террористической или экстремистской деятельности.

В новой редакции Стратегии дается уточненное описание внешних и внутренних экстремистских угроз. К внешним угрозам отнесены, помимо деятельности международных экстремистских и террористических организаций, «поддержка и стимулирование рядом государств, в том числе через иностранные или международные неправительственные организации, деструктивной деятельности в целях дестабилизации общественно-политической и социально-экономической обстановки в нашей стране, нарушения единства и территориальной целостности Российской Федерации, в том числе с использованием технологий и сценариев так называемых «цветных революций», разрушения традиционных российских духовно-нравственных ценностей» (в действующей редакции Стратегии подобная деятельность зарубежных государств слабее конкретизирована).

Что касается внутренних угроз, то определено, что к ним относится не просто деятельность различных объединений и отдельных лиц, а их попытки «использовать для реализации своих целей экстремистские и террористические формы и методы деятельности, а также распространять идеологию насилия, направленную на склонение, вербовку или иное вовлечение российских граждан и находящихся на территории страны иностранцев, в экстремистскую, террористическую и иную противоправную деятельность, формирование замкнутых этнических и религиозных анклавов, а также имеющие исторические и социально-экономические корни межнациональные и территориальные противоречия и конфликты в отдельных субъектах Российской Федерации, стимулирующие сепаратистские проявления».

К экстремизму в нескольких пунктах Стратегии отнесено проведение несогласованных публичных мероприятий, в том числе протестных акций (в действующей редакции использован менее точный термин «несогласованные акции»).

Отдельное внимание в новой версии документа уделено вовлечению к экстремистские структуры несовершеннолетних.

В проекте Стратегии также упоминается «информационно-психологическое воздействие» зарубежных спецслужб, которые имеют цель «разрушения традиционных российских духовно-нравственных ценностей, дестабилизации внутриполитической и социальной ситуации в стране». Если в действующей редакции далее упоминается деятельность зарубежных НПО (неправительственных организаций) по распространению экстремистской идеологии, то теперь предлагается уточнить, что «дестабилизирующее влияние на ситуацию» оказывают как зарубежные организации, так и подконтрольные им российские структуры «под видом гуманитарных, образовательных, культурных, национальных и религиозных проектов», а также «инспирирование протестной активности населения с использованием социально-экономических, экологических и других факторов».

По мнению авторов документа, в сфере национальной политики должны быть сделаны целый ряд изменений, где наиболее любопытными нам показались следующие предложения: в сфере правоохранительной деятельности – борьбой с угрозами «применения технологий «цветных революций»»; в сфере информационной политики: приобщать молодежь к ценностям русской культуры предлагается как через СМИ (не только государственные), так и через интернет, причем указано, что это «духовные, нравственные и патриотические» ценности; в образовательный процесс, согласно новой редакции Стратегии, должен формировать у детей «общероссийскую гражданскую идентичность, патриотизм, гражданскую ответственность, чувство гордости за историю России», а также воспитывать «культуру межнационального и межрелигиозного общения». Кроме того, отмечена важность развития исламского образования в России.

Важно отметить, что, в отличие от действующей редакции, новый вариант Стратегии имеет целевые показатели. Учитываться, по задумке разработчиков, должна ежегодная динамика:

зарегистрированных преступлений экстремистского характера;

численности выявленных лиц, совершивших такие преступления;

количества административных правонарушений экстремистской направленности;

численности выявленных лиц, совершивших такие правонарушения;

процентная доля преступлений насильственного характера в общем количестве экстремистских преступлений;

количество заблокированных сайтов с материалами экстремистской и террористической направленности.

В качестве ожидаемых результатов перечислены:

— снижение уровня экстремистских угроз в Российской Федерации;

— снижение уровня преступлений насильственного характера в общем количестве экстремистских преступлений;

— недопущение распространения экстремистских материалов в СМИ и интернете;

— повышение уровня координации субъектов противодействия экстремизму;

— активное участие институтов гражданского общества в профилактике и предупреждении экстремистских проявлений;

— создание в обществе, особенно среди молодежи, атмосферы нетерпимости к экстремистским проявлениям;

— повышение уровня защищенности граждан и общества от экстремистских преступлений.

Авторы документа уверены, что принятие новой стратегии не потребует дополнительного финансирования из федерального бюджета, а также внесения изменений в нормативные правовые акты РФ.

Очевидно, российские правоохранители видят будущее страны в развитии изоляционистских настроений в обществе, а гражданская активность не должна иметь никакого отношения к инакомыслию, протестная деятельность практически ставится вне закона — по крайней мере, новая Стратегия формирует очень предвзятое отношение к любому несогласию с «генеральной линией партии».

Дата окончания общественного обсуждения — 7 апреля 2020 г. Если у вас есть какие-то предложения или замечания, вы можете оставить из на странице проекта Стратегии.

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