«QR-концлагерь»: карантин пройдёт, а слежка останется

Telegram-канал «2ch/Двач» сообщил, что в интернет слили «презентация собянинского QR-концлагеря». На выложенных в доступ скриншотах представлены некие «регламенты работы» после введения в столице пропуского режима. «Судя по объёму проделанной работы – занимались они этим задолго до пандемии», — считает Двач. Первые сообщения о введении новой пропускной системы с элементами слежки появились накануне, как и новости о введении QR-кодов. И вот совсем недавно существование таких регламентов «МБХ медиа» подтвердил источник в администрации города.

К сожалению, он отказался назвать статус документов — являются ли они «только предложением» или утвержденным планом мероприятий. Тем не менее, по его словам, эти регламенты и их выполнимость активно обсуждаются в закрытых IT-группах.

Согласно слитым в Сеть документам, рекламенты делят жителей Москвы на несколько групп — по типу необходимости выхода на улицу — как служебной, так и неслужебной. Обычным гражданам выход на улицу будет разрешен только после предварительной заявки в личном кабинете на mos.ru (сайте мэрии). Желающий выйти должен будет получить OR-код, на улицу можно будет выходить только с кодом в смартфоне или его распечаткой.

Как следует из «регламентов» за соблюдением выхода на улицу по заявке будут следить с помощью патрулей, видеонаблюдения, биллингов мобильной связи и банковских транзакций. За нарушение режима жителей предполагается штрафовать.

Создатели этих слайдов делят жителей столицы на четыре группы:

чиновники, депутаты и силовики (нет ограничений на передвижение по городу);

выходящие на улицу по базовым потребностям (ограничены в передвижениях только своим районом);

совершающие длительные поездки по городу и выезды за него (указывают в специальной заявке заранее пункт назначения);

работающие (нет ограничения на передвижение от дома до работы).

Кроме базового физического контроля передвижений при помощи Росгвардии и МВД подразумевается выпуск специального мобильного приложения «Социальный мониторинг» для работы с геолокацией, слежка по мобильной связи (биллинг); введение QR-кодов — уникальных идентификаторов для жителей Москвы после обязательной регистрации на сайте mos.ru.

После введения этих мер планируется постепенно (начиная с 4 апреля) вводить ответственность за нарушение указанных правил.

Для срочного выхода из дома в магазин или в аптеку будет необходимо каждый раз подавать заявку на сайте mos.ru, где от граждан потребуется ввести место фактического проживания и приложить свою фотографию. По каждой заявке будет формироваться новый QR-код. За нарушение этого режима, согласно слайдам, планируется ввести штрафы: за отсутствие кода, за большое количество выходов из дома, за использование общественного транспорта, за появление в других районах и проведение там банковских транзакций.

Для тех, кто хочет выехать на дачу или в другой район Москвы, будут предусмотрены схожие правила: регистрация на сайте мэрии, указание фактического адреса проживания, прикрепление фото. Такая заявка подразумевает несколько причин поездки: семейные обстоятельства, посещение суда, выезд на дачу и другие. Если человек планирует поехать на дачу, то все данные будут переданы властям Московской области. Особо подчеркивается, что QR-коды для поездок по городу действуют только вместе с паспортом. Здесь также предусматриваются штрафы, а QR-коды будут контролироваться при входе в общественный транспорт и на дорогах при остановке личного автомобиля.

Для тех, кому будет разрешено работать по служебной необходимости, предусмотрен другой режим получения QR-кодов. Работодатель будет обязан зарегистрировать своих сотрудников — предоставить их фотографии и электронную цифровую подпись. QR-коды будут действительными только вместе с паспортом. Для нарушителей (если работающий отклонился от пути из дома на работу и обратно) также предусмотрены штрафы.

Чиновникам, силовикам и депутатам регистрироваться будет не надо, пропуском (без ограничения направлений) будет их служебное удостоверение.

Пользователи Сети уверены, что действие столь жёстких ограничительных мер не закончится вместе с карантином. По мнению многих правозащитников, данные инициативы даже в условиях чрезвычайных ситуаций нарушают права граждан. Ведущий юрист РосКомСвободы Саркис Дарбинян считает, что

«…это все самодеятельность, не имеющая никакого отношения к закону. Ограничение гражданских прав может осуществляться только в установленном Конституцией порядке. Ее еще, несмотря на желание некоторых хитрецов, никто не менял, и она все еще имеет высшую юридическую силу. Собянин в своем месседже вообще берега попутал. У глав субъекта нет полномочий на введение подобных мер. Ограничения конституционных прав граждан в Москве или где либо еще предусмотрено федеральным законом «О чрезвычайном положении». Он вводится указом президента и утверждается Советом Федерации. Режим ЧП еще никто не вводил и никто вас на улицах родного города нахлобучить не может. Все, что говорят сегодня федеральные и городские власти, следует рассматривать только как рекомендации. Не более. При этом, каждый сам выбирает как уровень своей паранойи, так и предпринимаемые им меры для защиты себя и своих близких! Будьте здоровы! И не забывайте, что жизнь продолжается. P.S.: Да, и про QR-коды, которыми якобы хотят наградить москвичей. Это, вообще, за рамками всего разумного и законного. Москва не Когалым! Люди — не олени! Их нельзя маркировать и держать в загоне, как бы того не хотел пастух».

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Плюс к этому, многие сомневаются, что данные, переданные москвичами столичным властям для получения пресловутых «кодов», попадут в надёжные руки, а также смутно себе представляют механизм таких проверок:

Личные QR-коды теперь с нами навсегда, доступные неопределённому кругу лиц?! Опубликовано Ерланом Журабаевым Вторник, 31 марта 2020 г.

QR-код для перемещений по Москве — это в будущем будет как Платон для пешеходов. — сТарик Рамадан (@xype_totec) March 30, 2020

Как проверить qr код гражданина, соблюдая дистанцию 1.5 метра? Так же, если сильно кашлять, возможно проверяющего унесет ветром. Даже стаканчик не понадобится. — Mark (@March3llo) March 30, 2020

Не проще ли QR код делать прямо на лбу с помощью татуировки,считывать прямо с камер видеонаблюдения, одновременно с дистанционным измерением температуры!!!Чиновникам,носить красные штаны,или желтые,в зависимости от близости ко двору,и императору!!!🤔☝️🤓 https://t.co/UgJH3HXuan — Константин Талашко (@starper1959) March 31, 2020

qr-код тоже скоро опубликую pic.twitter.com/wuJfwvjoLQ — Смерть неизбѣжна (@death_is_invtbl) March 30, 2020

Некоторые придерживаются конспирологического мнения, что ряд создаваемых якобы для удобства граждан сервисов были сделаны одновременно и для слежки за ними:

Ну что, друзья, добро пожаловать в будущее. Оно расписано на схеме цифрового карантина, которую я вывесил в предыдущем… Опубликовано Сергеем Медведевым Понедельник, 30 марта 2020 г.

«Все начиналось с того, что нужно было получать разрешения («согласовывать») на митинги. Теперь будем получать разрешение выйти из дома», — отмечает директор ФБК Иван Жданов.

В свою очередь, политик и основатель ОЗИ Леонид Волков считает, что данная инициатива в итоге выльется в очередное освоение бюджетных средств, но на практике работать не будет:

Само собой — любой ITшник понимает — это все не будет работать на практике, тем более это нельзя собрать на коленке за неделю.

Качество исходных данных очень плохое, нагрузки на такую систему будут огромные.

Но разве это для них важно?

Штрафы-то автоматически выставляются! — Leonid Volkov (@leonidvolkov) March 31, 2020

«По интернету ходит презентация о якобы планах мэрии по электронной слежке за москвичами, — пишет журналист «Эха Москвы» Александр Плющев. — Достоверность никак не подтверждена, но стиль похож, ну и много деталей, говорящих о том, что автор, как минимум, с ДИТ Москвы знаком не понаслышке. Предыдущие публичные заявления московских властей были вполне в духе этой презентации — адовые, пугающие, не оправданные никакой пандемией, объяснимые только жаждой тотального контроля, денег и власти».

В чём солидарны ФСБ и Международная Агора, цитаты из Noize MC, прогноз злоупотреблений со стороны властей при… Опубликовано Станиславом Селезневым Понедельник, 30 марта 2020 г.

«Усиление слежки под предлогом благих целей — это всегда обман, — считает владелец TgVPN и Telegram-канала «IT и СОРМ» Владислав Здольников. — Это всегда «временная мера», которая на деле никогда не будет отменена и откручена назад, потому что это против интересов властей».

По его мнению, опыт Италии, Испании, Японии и Южной Кореи показывает, что там карантин без введения избыточно жёстких мер слежки за гражданами уже принёс свои результаты, а «тотальная слежка — это очень страшно», поэтому он советует всем:

«— Не позволяйте себя обмануть. Тотальная слежка не нужна для карантина. — Ломайте систему невыполнением её указаний, касающихся тотальной слежки. Безусловно, карантин очень важно соблюдать, но всё, что касается тотальной слежки, выполнять не нужно. Не получайте никакие QR-коды; думайте, как обмануть её (например, берите с собой отдельный телефон с левой симкой и т.д.). Остатки свободы дороже любых штрафов, которыми они будут нас пугать. — Рассказывайте об этом своим знакомым и объясняйте, что так быть не должно. — Возмущайтесь в соцсетях. Пишите, что они охренели. Они анализируют уровень возмущения в соцсетях и учитывают это при принятии таких решений. — СМИ — напишите об этом новость, возьмите комментарии у людей, которые борются со слежкой. Не ведитесь и сопротивляйтесь. И даже не сомневайтесь, что они и не подумают отменить эти меры после окончания эпидемии, поэтому с ними очень важно бороться».

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Здольников также советует помогать штабу правовой помощи «Агоры», которая «поможет всем, кто столкнётся со штрафами в рамках тотальной слежки — скорее всего, эти штрафы будут отменены ещё в российских судах, а если нет — в ЕСПЧ вы обязательно получите за них компенсацию».

С ним согласен политик Дмитрий Гудков. «Коронавирус лишь ускоряет процессы. Плавное сползание в диктатуру превращается в стремительный обвал. С авторитаризма слезает лак – и вот он концлагерь, только что с поправкой на «цифровой». Вы ведь уже читали планы выдавать QR-коды для выхода из дома? Всем регистрироваться, загружать фотографии, чтобы камеры на улицах могли вас отследить? Это те самые камеры, которыми раньше на митингах ловили активистов. Благодаря которым в судах задерживали фигурантов московского дела. Которые тихо, «в режиме эксперимента», который месяц стоят в метро. Ну, вот для того и стоят. Без вируса мы бы получали весь этот ад порционно: отдельными репрессивными мерами. А сейчас нам выдали его сразу», — считает он.

В департамент информационных технологий Москвы (ДИТ) за комментарием обратился «Ъ», но IT-чиновники пока не ответили на запрос издания.

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