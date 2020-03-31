Инициатива депутата Горелкина приведёт к нарушению сетевого нейтралитета

Депутат Госдумы Антон Горелкин предложил Федеральной антимонопольной службе (ФАС) и Минцифры обязать российских интернет-провайдеров на время карантина, вызванного распространением коронавируса в России, закрепить предоставление приоритета трафику отечественных онлайн-сервисов и зарубежных ресурсов, которые исполняют российское законодательство, следует из его писем, которые он выложил в собственном Telegram-канале.

В первую очередь операторы должны давать приоритет сервисам соцзащиты и официальным информационным ресурсам штаба по борьбе с инфекцией, считает Антон Горелкин. В сложившихся условиях, по его мнению, также важно поддержать отечественные онлайн-ресурсы, предоставляющие услуги в сфере онлайн-коммуникаций, доставки и досуга граждан в режиме самоизоляции. Основными критериями списка таких ресурсов предлагается сделать отсутствие нарушений в работе ресурса на территории России и своевременную уплату налогов.

«Большинство международных IT-компаний давно и добросовестно работают в России, поэтому доступ к их сервисам должен оставаться стабильным наравне с отечественными»,— считает депутат, также заявляя:

«Я совершенно ничего не имею против Facebook, Twitter или нашего с вами любимого Телеграма, но в какой-то момент эти ребята выбрали не открывать в России полноценных представительств и не соблюдать наших законов. Следовательно, наша страна тоже им ничего не должна. Это вовсе не означает их блокировку (о чем наверняка напишет кто-то из коллег-журналистов), но в случае серьезной перегрузки каналов рунета эти ресурсы, возможно, в период карантина могут работать у нас медленнее. Такое сейчас время: приходится выбирать, о ком заботиться — о своих или о чужих. Я предлагаю сосредоточиться на сохранении высокой пропускной способности российской сетевой инфраструктуры. Для нашей общей пользы, комфорта и спокойствия. Для этого нужно создать список ресурсов, исходя из критериев, изложенных выше, и обязать провайдеров приоритезировать трафик по этому списку».

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«Речь идет только о том, чтобы в моменты пиковых нагрузок отдавать предпочтению трафику зарегистрированных в России ресурсов. В том числе иностранных, но легально присутствующих в нашей экономике», — цитируют Горелкина СМИ.

Операторы должны давать преимущество официальным информационным ресурсам штаба по борьбе с инфекцией и сервисам социальной защиты. Следует поддержать и российские онлайн-ресурсы, предоставляющие услуги доставки и досуга граждан в режиме самоизоляции. Основными критериями списка таких ресурсов предлагается сделать своевременную уплату налогов и отсутствие нарушений в работе ресурса на территории страны. Горелкин предлагает снижать качество доступа к Facebook, Twitter и Telegram и других сервисов, которые не исполняют требования российского законодательства.

Фактически предлагая уничтожить «на время эпидемии» сетевой нейтралитет, депутат апеллирует к словам главы МТС Алексея Корни, который ранее обращался к пользователям с просьбой не сильно увлекаться пересылкой мемов во избежание излишней нагрузки на сетевую инфраструктуру.

После того, как его инициатива стала достоянием СМИ, депутат поспешил заверить общественность, что его якобы не так поняли.

«Всегда ощущаю испанский стыд, когда большое популярное издание опускается до кликбейтных игр, — прокомментировал Горелкин публикацию Ура.Ру. — Тем более, в такое непростое время, когда обмануть людей особенно легко. Суть моего предложения в том, чтобы подстраховаться на случай перегрузки каналов передачи данных в Рунете. Никакой трафик по умолчанию обрезать никто не будет. Но в моменты пиковых нагрузок, если сеть окажется на грани коллапса, все равно придется выбирать. И в эти моменты я предложил делать выбор в пользу законопослушных ресурсов, легально работающих на благо российского общества. Кто-то считает, что нужно поступать иначе?»

«К сожалению, вижу много заголовков в духе «Депутат предложил ограничить доступ к зарубежным сайтам», — продолжает «не-так-понятый» народный избранник. — Это тот случай, когда кликбейт переходит в обычную ложь. Мое предложение никак не нацелено на замедление работы зарубежных сайтов или ограничение доступа к ним. Речь идет только о том, чтобы в моменты пиковых нагрузок отдавать предпочтению трафику зарегистрированных в России ресурсов. В том числе иностранных, но легально присутствующих в нашей экономике. Коллеги, давайте будем честными перед собой и аудиторией. У нас общие интересы в это тяжелое время».

Очевидно, господин Горелкин не совсем в курсе такого понятия, как «сетевой нейтралитет», который запрещает операторам связи отдавать предпочтение одним интернет-ресурсам в ущерб другим, и как не жонглируй понятиями, суть его сомнительной инициативы от этого не изменится. Время сейчас, конечно, горячее, карантинное, и многие политики пытаются сколотить себе политический капитал за это время, прибегая нередко и к откровенным спекуляциям, однако у журналистов и интернет-сообщества вряд ли есть в планах тихое сползание в цифровую антиутопию, поэтому они держат руку на пульсе, чтоб в случае чего реагировать на очередное посягательство на свои права и свободы.

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