Граждан на карантине обяжут вести дневник на «Госуслугах»

Все, кто приезжает в Россию и обязан выдержать карантин, будут должны вести журнал на портале «Госуслуги», сообщил премьер-министр Михаил Мишустин на заседании президиума координационного совета правительства по борьбе с коронавирусом. Пока речь идет о тех, кто приезжает из-за границы и обязан самоизолироваться на две недели.

В дневнике они будут писать о самочувствии и подтверждать, что остаются дома, а следить за их местонахождением будут операторы связи. Это будет одна из мер по борьбе с распространением инфекции и по исключению новых случаев завозного коронавируса. В случае, если условия соблюдения карантина будут нарушены, то оператор связи будет передавать соответствующие данные в полицию.

«Через портал «Госуслуг» до прохождения паспортного контроля на границе надо будет заполнить соответствующую форму и предоставить о себе сведения. В том числе, об адресе своего проживания на время предусмотренного карантина. Об этом требовании прибывающие будут проинформированы при регистрации на рейс или через SMS по факту прибытия в Россию», — рассказал премьер.

«Дальше с помощью операторов связи будет контролироваться нахождение прибывшего гражданина на карантине. И, в случае несоблюдения условий самоизоляции, операторы будут передавать соответствующую информацию, в том числе и в МВД», — добавил он.

Ранее сообщалось, что власти Москвы собираются следить за соблюдением карантина и самоизоляции в том числе с помощью системы распознания лиц и сети видеокамер слежения. Право на выход из дома будет обеспечивать QR-код, который москвичи скоро смогут получить через интернет.

В столице будет запущено приложение «Социальный мониторинг». Его должны будут установить на свои смартфоны все, кто находится на домашнем карантине с диагнозом «коронавирусная инфекция». Эксперты уже назвали его небезопасным, сравнив со шпионским ПО.

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