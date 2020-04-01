Минцифры собирает телефонные номера людей на карантине

Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций подготовило систему слежения за гражданами, которые контактировали с больными коронавирусом. Это следует из письма министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Максута Шадаева руководителям регионов. Доступ в систему по указанному в письме веб-адресу уже работает, убедились «Ведомости». Представитель министерства отказался от комментариев. Содержание письма подтвердил человек, близкий к одному из федеральных ведомств.

В письме Минцифры требует передать список номеров всех людей, заразившихся коронавирусом и помещенных в карантин.

Список — обезличенный, то есть номера абонентов идут без имен. Это позволит не нарушать закон «О персональных данных», говорится в пояснительной записке Роскомнадзора, которую цитирует «Медуза». Но в случаях, когда личная информация может понадобиться «для защиты жизни, здоровья или иных жизненно важных интересов субъекта персональных данных», она может быть обработана и без согласия человека, сказал изданию представитель министерства.

Система мониторинга по геоданным от операторов в некотором виде уже работает, говорил The Bell собеседник в руководстве одного из операторов. Об этом же говорится и в разъяснениях Роскомнадзора: операторы еще на прошлой неделе передали Минцифры список телефонных номеров абонентов, находившихся в международном роуминге с конца февраля 2020 года.

Операторы будут передавать Минцифры данные о геолокации по номерам, собранным министерством. Дальше данные будут отправляться в Ростелеком на обработку. Система будет отслеживать, если пользователь уходил далеко от места изоляции, и оповещать полицию. Отслеживаться перемещения будут постфактум, а реагировать система будет на большие нарушения (если отойти от дома на несколько километров), чтобы избежать ошибок.

Сперва планируется мониторить людей с подтвержденным диагнозом коронавируса, а также людей, находящихся на обязательной самоизоляции после возвращения из-за границы или после контактов с заболевшими. Если проект окажется эффективным — и в случае если возникнет такая необходимость, — он может быть расширен и на обычных людей, находящихся на карантине. Для этого нужно будет, чтобы люди заполнили анкету на сайте госуслуг, сообщив номер телефона и адрес, по которому они находятся на самоизоляции. После внесения этих данных система начнет отслеживать, насколько далеко люди уходят от места проживания.

Впрочем, есть и ряд сложностей с реализацией этого проекта: если из дома уйти без мобильного, система не сможет определить нарушение. Также в Минцифры не принято окончательное решение, необходимо ли с помощью СМС предупреждать людей, которые живут рядом с человеком, находящимся на самоизоляции.

Пока непонятно, как такая система сможет бороться с нарушениями: чтобы остаться незамеченным для мониторинга человеку достаточно оставить телефон дома.

В Москве к данным о геолокации подключат и камеры с распознаванием лиц. Но, по данным источников в московском правительстве, быстро полномасштабная слежка по видеокамерам не заработает: на ее доработку потребуется большое финансирование и несколько месяцев подготовительных работ. Кроме того, городу потребуется собрать базу фотографий всех людей с привязкой к месту жительства, которой пока что ни у кого нет.

.

.

.