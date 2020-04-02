К вопросу о бесполезности госблокировок для «защиты детей»

Власти вот уже который год косвенно подтверждают бесполезность своей работы по цензурированию Рунета, но при этом упорно продолжают настаивать на введении новых ограничений, очень часто прикрываясь заботой о детях.

Новый уполномоченный по правам ребёнка в Санкт-Петербурге Анна Митянина на днях представила депутатам Законодательного собрания доклад о деятельности своего управления. Так как она вступила в должность в 2020 году, омбудсмен решила сфокусироваться на проблемах, к которым только предстоит найти решение. В частности, ее силы будут направлены на борьбу с интернет-зависимостью, наркоманией и алкоголизмом. Она также отметила серьезные проблемы с правами на образование и жилище, а с ними и нарушения прав детей родителями.

Поговорив о проблемах детей и родителей бытового и правового характера, омбудсмен заговорила о зависимых детях, в частности — от алкоголя, наркотиков и интернета. «В мире существуют три вида смерти: остановка сердца, смерть мозга и уход в сеть»,— процитировала уполномоченный понравившуюся ей фразу из всемирной паутины.

Митянина подчеркнула, что масштабы проблемы интернет-зависимости среди детей сравнимы с коронавирусной инфекцией, а также злоупотреблением алкоголем или наркотическими веществами. При этом омбудсмен отметила, что виртуальная зависимость — особенно сложный вопрос, поскольку сегодняшний мир — мир знаний, которые находятся в свободном доступе, на просторах Сети. Митянина заявила о планах привлечь как можно больше детей в программы дополнительного образования в качестве борьбы с «уходом в онлайн».

«Рост суицидов и случаев с подстрекательством к нему — результат интернета»,— считает Анна Митянина.

Чиновники с поразительной точностью косплеят друг друга, особенно к вопросах детства и отношения к Сети. Они сами же признают нулевой эффект от введения запретов, якобы направленных на уменьшение количества преступлений в отношении детей, но продолжают винить в этом интернет и технологии, забывая, что корень проблем чаще всего в отсутствии прямого диалога с детьми.

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