Генпрокуратура требует наказать «Эхо Москвы» по закону о фейк-ньюс

Генеральная прокуратура РФ направила в Роскомнадзор материалы для привлечения радиостанции «Эхо Москвы» к ответственности за фейк о коронавирусе на сайте ее оренбургского отделения. Об этом сообщила пресс-служба надзорного ведомства:

«На официальном сайте радиостанции «Эхо Москвы в Оренбурге» выявлена публикация под названием «Владимир Осечкин: УФСИН пытается скрыть вспышку неизвестного заболевания в Оренбургской ИК-8». Указанный материал также обнаружен на странице пользователя «Владимир Осечкин» в социальной сети «Facebook». Согласно информации официального сайта УФСИН России по Оренбургской области, новость о массовом заболевании осужденных, отбывающих наказание в исправительной колонии № 8, является ложной. Проверкой, проведенной УМВД России по Оренбургской области в указанной колонии, информация о заболевании не подтвердилась».

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Поскольку сайт оренбургского «Эха» — это подразделение редакции в Москве, Роскомнадзор должен будет решить вопрос о привлечении «Эхо Москвы» к административной ответственности, заявили в ведомстве.

Заметка Осечкина на момент публикации была удалена с сайта «Эхо Москвы в Оренбурге», ее копия сохранилась в кэше Google, а также в Вебархиве.

Кроме данной новости, Генпрокруатура выявила в соцсетях и СМИ пять новых фейков о коронавирусе. В частности, выявлены статьи на электронном портале о пяти случаях заболевания коронавирусом во Владивостоке, в Twitter и Telegram — о преобразовании больницы в Перми в госпиталь для зараженных и невыдаче медикам средств индивидуальной защиты, в «ВКонтакте» — о 500 случаях заболевания коронавирусом в Перми и мошенничестве под видом дезинфекции в Пензе, а также видео на портале YouTube о том, что вирус якобы не опасен.

«Таким образом, на вышеуказанных интернет-ресурсах размещена заведомо недостоверная общественно значимая информация, создающая предпосылки к массовым нарушениям общественного порядка и общественной безопасности. На основании ч. 1 ст. 15.3 закона «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» Генеральная прокуратура РФ обратилась в Роскомнадзор с требованием принять меры по ограничению доступа к указанной информации, а в случае переноса аналогичных материалов на другие интернет-ресурсы также ограничить к ним доступ», — сообщили в надзорном ведомстве.

Сайт «Эхо Москвы в Оренбурге» не имеет никакого отношения к радиостанции «Эхо Москвы», а материал, который Генпрокуратура РФ посчитала фейковым, еще в среду был удален, хотя в нем и не упоминался коронавирус, заявил главред «Эха Москвы» Алексей Венедиктов.

«Более того, вчера местный Роскомнадзор предъявил им за это претензию, и вчера же это материал был удален», — отметил главный редактор «Эха Москвы».

Таким образом, по его словам, претензии Генпрокуратуры являются «ошибочными и не по адресу». Венедиктов добавил, что об этом «центральный Роскомнадзор уведомлен».

«И кстати, в этом материале не упоминался коронавирус»,- справедливо заметил главный редактор «Эха».

На днях Президент России Владимир Путин подписал поправки в Уголовный кодекс и в Кодекс об административных правонарушениях (КоАП), ужесточающие наказания за распространение фейковых сообщений. Штраф для юридических лиц за распространение фейк-ньюс составляет от 1,5 млн до 3 млн руб., а при причинении вреда здоровью, смерти человека и прекращение функционирования объектов инфраструктуры, — от 3 млн до 5 млн руб.

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