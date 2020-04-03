Путин поручил сделать бесплатный доступ к российским интернет-ресурсам: мнения экспертов

Владимир Путин утвердил перечень поручений по итогам совещания с членами Правительства. В числе прочих, глава государства поручил предоставить бесплатный доступ к российским интернет-ресурсам:

«…при участии информационно-телекоммуникационных компаний предоставление гражданам бесплатного доступа к российским интернет-ресурсам, в том числе для получения государственных услуг, дистанционного обучения, дистанционного заказа лекарственных препаратов».

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Доклад по этому поручению премьер-министр Михаил Мишустин должен представить до 10 апреля текущего года.

Стоит заметить, что термина «значимый» в тексте поручения почему-то не значится, поэтому какие ещё, кроме интернет-аптек и сайтов-«обучалок», ресурсы имеются в виду, не совсем ясно. Неужели Президент решил сделать бесплатными все российские сайты?

Мы обратились к экспертам, чтоб они поделились своими соображениями относительно этой инициативы.

Технический директор РосКомСвоободы Станислав Шакиров не считает, что это какой-то «аттракцион щедрости» — сделать все российские сайты бесплатными. По его мнению, речь идёт о «белых списках» интернет-ресурсов, и планы властей гораздо более далекоидущие, чем многим представляется:

«Дело именно в подготовке тех самых «белых списков» одобренных государством сайтов, к которым провайдеры за счёт своих абонентов должны будут предоставить «бесплатный» доступ. Сама по себе идея таких списков плохая, поскольку внесены туда будут всем известные соцсети, которые тесно связаны с силовыми структурами — «ВКонтакте» и «Одноклассники». Внесут туда какую-нибудь «православную почту» с «православным поисковиком», после чего население массово пересядет на этот «бесплатный» интернет. Остальные ресурсы станут считаться «преступниками, наркоманами, террористами, потому что нормальному человеку не нужно использовать ненормальный интернет». Всем захочется получить бесплатного, халявного интернета, а кто не захочет, тот будет выглядеть маргиналом в глазах большинства. Ещё важный момент: сейчас существует множество разных скриптов, библиотек, которыми все сайты коннектятся за рубеж. Поэтому если мы сейчас выключаем внешний интернет, то процентов 80 сайтов просто перестанут открываться. Чтоб российские сайты работали бесплатно без остального интернета, все библиотеки и скрипты должны быть перенесены на российские серверы, соединение с которыми будет осуществляться в рамках этого бесплатного доступа. Только в этом случае все эти «белые списки» начнут функционировать нормально. И вот тогда, если будет отключен внешний интернет, отвалятся даже те российские сайты, чьи библиотеки и скрипты берутся не из России. То есть все, которые не входят в эти «белые списки». Все это несёт такие глобальные риски, что у меня возникает ощущение — они неосознанно всё это пишут. Ведь если копнуть глубже, это такой самый главный риск, который у нас возник за последние несколько лет, поскольку до этого что бы они не принимали, всё это прекрасно обходится, люди нормально работают… А тут прямо такая грандиозная возможность по ограничению Рунета от всего остального мира».

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Создатель TgVPN и Telegram-канала «IT и СОРМ» Владислав Здольников также заметил, что в поручении «нет ни списка «российских интернет-ресурсов», ничего больше вообще».

«Формулировка вполне укладывается в популярное последние несколько дней «кто вместо Путина? — Да хоть кто»», — иронизирует он.

«Масштабы последствий катастрофы (то есть этого поручения) зависят, во многом, от конкретного перечня интернет-ресурсов, которого нет в самом поручении, — считает Владислав. — Непонятно, кто, как и когда его будет составлять. Но независимо от того, какие ресурсы будут в списке «с бесплатным доступом», это повлечёт за собой очень печальные последствия».

Проблемы, уверен Здольников, ожидают и с технической, и с экономической стороны:

«Телекоммуникационные сети устроены так, что архитектуры многих операторов просто не позволят открыть доступ к списку ресурсов всем абонентам, которые не платят за интернет. Чем больше будет список этих ресурсов, тем сложнее будет это сделать.

Сейчас каждый оператор начнёт городить костыли для того, чтобы это работало, но в любом случае, хотя бы 80% операторов сделают это точно не раньше окончания эпидемии. Этот трафик стоит денег. Это особо ощущается на бюджетах операторов сейчас — когда каналы перегружены и операторы их срочно расширяют. Кто будет платить за этот трафик? Почему в поручении нет ничего о компенсации стоимости этого трафика? Почему государство обдирает операторов, как липку, а сейчас не поможет оплатить им хотя бы этот трафик?»

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Создатель «Эшер II» IT-эксперт Филипп Кулин, в свою очередь, говорит, что давно перестал понимать — какие цели преследуют власти, когда вносят в законодательство правки и озвучивают разные инициативы относительно «бесплатного интернета». К примеру, разбирая последний текст проекта изменений в закон «О связи» от Минцифры, он отметил уже ставшими постоянными нарушения регламента при внесении и обсуждении проекта, ну а «внутренняя» часть — «это классика документа «мы что-то там написали на страничку, потому что надо было по плану»»:

«Я честно часа полтора медитировал над этой страничкой, чтобы пересказать: «…если абонент-гражданин пользуется сайтами из некоего реестра и использует регистрацию через Госуслуги, услуга доступа к ним не подлежит оплате…» Как хотите, так это и понимайте. При этом туда зачем-то приплетены хостеры и все-все-все. И есть отсылка к разработке множества нормативов — про реестр и требования к операторам связи».

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