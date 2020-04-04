Борьба с дезинформацией, связанной с коронавирусом, не должна оказывать негативное влияние на состояние свободы СМИ. Об этом заявила комиссар Совета Европы по правам человека Дуня Миятович:

«Глобальная проблема в сфере здравоохранения, вызванная COVID-19, требует эффективных мер по защите здоровья людей и жизни. Это включает борьбу с дезинформацией, которая может вызвать панику и социальные беспорядки. К сожалению, некоторые правительства используют эту насущную необходимость, как повод ввести непропорциональные ограничения для свободы прессы. Это непродуктивный подход, и должен быть прекращен».

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Миятович подчеркнула, что принимаемые меры должны быть «соразмерными» и «подлежать регулярному надзору со стороны парламента и национальных правозащитных учреждений».

Список упомянутых госпожой Миятович государств возглавили Венгрия и Россия. На этой неделе в обеих странах были приняты новые законодательные нормы, касающиеся коронавируса. Так, в России теперь за распространение фейков, касающихся эпидемии, грозит штраф от 300 тыс. до 700 тыс. руб. или ограничение свободы до трех лет. Если в результате распространения дезинформации был нанесен вред здоровью другого человека, то штраф возрастает до 1,5 млн руб.

Если «публичное распространение под видом достоверных сообщений заведомо ложной общественно значимой информации» повлечет по неосторожности смерть человека или иные тяжкие последствия, то штраф вырастет вплоть до 2 млн руб., а тюремный срок может достичь пяти лет. Штраф для юридических лиц может достигать 3 млн руб., а за повторное деяние — 10 млн руб.

В Венгрии же был принят закон о защите от коронавируса, на неопределенный срок предоставивший правительству чрезвычайные полномочия. Он также подразумевает наказание вплоть до пяти лет тюрьмы для тех, кто распространяет ложную информацию о коронавирусе или мешает исполнению указа о карантине.

Кроме изменений законодательства, касающихся фейк-ньюс в России и Венгрии, отмечается новая обязанность владельцев новостных интернет-сайтов Азербайджана бороться с «вредной информацией» и указ властей Румынии, позволяющий удалять контент и блокировать веб-сайты за «ложную информацию» о COVID-19 и мерах профилактики, без возможности обжаловать это решение. В Боснии и Герцеговине некоторые законы и предложения также могут ограничить работу журналистов и свободу выражения мнений в социальных сетях. В Армении ряду газет и веб-сайтов пришлось удалить некоторую информацию после принятия строгих правил, запрещающих публиковать информации медицинского и эпидемиологического характера о вспышке вируса, которая не полностью соответствует официальным источникам.

«Нет сомнений в том, что правительства сталкиваются с беспрецедентными проблемами во время этой пандемии, — говорится в заявлении Миятович. — Однако это не может служить оправданием для давления на прессу и, следовательно, для ограничения доступа людей к информации. Журналисты и представители СМИ выполняют незаменимую работу, которая служит общественному благу. Их работа должна быть защищена, а не ограничена».

«Поэтому я настоятельно призываю все государства-члены Совета Европы сохранять свободу прессы и средств массовой информации и обеспечить, чтобы меры по борьбе с дезинформацией предпринимались только в случае необходимости, а также чтобы они были соразмерны и подлежали регулярному надзору, в том числе со стороны парламента и национальных правозащитных учреждений. Меры по борьбе с дезинформацией ни в коем случае не должны препятствовать журналистам и сотрудникам СМИ выполнять свою работу или приводить к чрезмерному ограничению или блокировке контента в Интернете. Странам, которые уже ввели не соответствующие этим стандартам ограничения, следует отменить их незамедлительно«, — подытожила комиссар Совета Европы.

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