Эксперты: список «значимых ресурсов» заполняли в случайном порядке

Опубликованный Минцифры список «социально значимых ресурсов» раскритиковали эксперты, которые нашли в нём проблемы и технологического, и правового характера.

Недавно Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации разместило на своём официальном сайте приказ № 148 «О проведении эксперимента об оказании гражданам на безвозмездной основе услуг связи по передаче данных и предоставлению доступа к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на территории Российской Федерации для использования социально значимых информационных ресурсов в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» за подписью главы министерства Максута Шадаева. Также к приказу прилагается «Перечень отечественных социально значимых ресурсов в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»». В данном перечне порядка четырёхсот интернет-сайтов, социальная значимость которых вызывает большие вопросы, о чём многие эксперты уже успели высказать своё мнение.

Перечень Минцифры включает в себя социальные сети, мессенджеры, сервисы электронной почты и облачного хранения файлов, поиска, новостей, образования, культуры и другие интернет-ресурсы. «Получился такой каталог «суверенного Рунета» для бедных: если не можете заплатить за интернет, то все эти сайты для вас останутся доступны», — иронизирует шеф-редактор Znak.com Дмитрий Колезев.

В перечне есть социальны сети, поисковики, сайты госорганов и банков, сервисы доставки, маркетплейсы и волонтерские сервисы. В список также попали сайты телеканалов «Спас» и «Звезда», РИА ФАН, газеты «Взгляд» и радиостанции «Маяк»https://t.co/T59oEOLdDd — МБХ Медиа (@MBKhMedia) April 6, 2020

Создатель «Эшер II» Филипп Кулин проанализировал приказ Минцифры с нормативно-правовой точки зрения, и вокруг ситуации с законодательным сопровождением данной инициативы, по его мнению, «смешались в кучу кони, люди». Уже издано несколько документов и авторства Президента РФ, и кабмина, которые отменяют или делают бессмысленными касающиеся бесплатного доступа к значимым сайтам нормативные акты. Кроме того, на сайте проектов нормативных актов выложен соответствующий проект закона, который был разработан во исполнение соответствующего поручения Владимира Путина, поэтому Кулин пишет:

«Я начинаю подозревать биполярное расстройство в ведомстве. Содержимое законопроекта ортогонально содержимому приказа №148. Они живут своими собственными жизнями. В Минцифре сотрудники между собой вообще общаются?»

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«Правда, речь идёт только о тестовом списке, — рассуждает журналист CNews Игорь Королёв. — Параллельно Минкомсвязи разработало законопроект на эту тему. В нем говорится, что в формировании списка будет участвовать некое АНО, уполномоченное на мониторинг и прогнозы цифровой экономики. Возможно, этим счастливчиком станет «Аналитический центр при Правительстве» — для него новые, важные полномочия».

«Что в приказе Минцифры №148 от 31 марта 2020?» — продолжает Филипп Кулин, перечисляя содержимое документа своими словами:

«Вкратце — если есть абонент с действующим договором и он не оплатил следующий период интернета, предлагается оставить ему сайты из перечня бесплатно;

Это не касается всех видов радиосвязи (мобильный интернет, спутник, WiFi);

Это не касается интернета, используемого в целях бизнеса (лицом не вышли);

Сроки эксперимента с 01 апреля по 01 июля».

«Что в перечне сайтов?»

— Понятно, что госуслуги;

— vk и одноклассники («Привет, трафик!»);

— Набор из кучи коммерческих сайтов.

«Сложилось впечатление, что бумагу со списком пустили в Минцифре по кругу и они там её заполняли в стиле письма из м/ф «Трое из Простоквашино»: «… то лапы ломит, то хвост отваливается. А на днях я линять начал…»», — резюмирует Кулин.

Интересно ещё, что в списке нет сайта премьер-министра, нет сайтов региональных и местных властей, но есть Госдума и Совет Федерации, также «нет вспомогательных сайтов, используемых порталами, на которых, например, лежат картинки».

На этот же факт обратил внимание исполнительный директор ОЗИ Михаил Климарёв:

«Оказывается, список писали «от балды». Ну, просто по каким-то причинам кого попало включили. Никто никого не спрашивал — просто создали «список». Кроме того, у ресурсов с большой нагрузкой используются CDN. Ну, то есть — для того, чтоб работала вот та же ВКшечка, в реестр нужно внести еще с десяток доменов. А именно: login.vk.com — чтоб получить доступ в sign-on

stats.vk-portal.net — для статического контента. логотип ВК лежит там.

m.vk.com — мобильная версия

cdn-vk.com — это как раз для всякого «тяжелого контента»

top-fwz1.mail.ru — потому что там стата считается

и еще много каких доменов, которые мне уже лень искать — я только по входной страничке посмотрел. А еще — я слышал на какой-то конфе, как ВКшчка перепиливала свой собственный протокол, реализующий TCP-over-UDP, и это тоже важная технологическая история. И для сайта нашего правительства ВНЕЗАПНО нужно тоже немножко больше ресурсов открыть, чем просто government.ru. Например: schema.org — комьюнити W3-консорциума для получения схемы документа

или ogp.me — описание Open Graph протокола.

Или webmaster.yandex.ru для получения вокабуляра и переводчика Для остальных ресурсов все может быть еще печальнее, ибо там почти всегда используются какие-то библиотеки сторонних разработчиков, CDN, ускороителей и сайд-проектов. Но это еще не все. Для мобилы нужно обязательно открыть доступ к

(play).google.com и (itunes).apple.com ибо апдейты, пуши и коннекты для смартфонов необходимы — иначе это вся эти устройства превращаются в тыкву. И да — если не будет доступа к appspot.com, то приложения тоже будут работать некорректно».

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«Итого: конечно, поэкспериментировать «боковому министерству» никто запретить не может, — заключает эксперт. — Но прежде чем выдавать нормативно-правовые акты, хотелось бы увидеть внятно сформулированную гипотезу. Ну, хотя бы «а будет ли вообще этот список работать в «бесплатном интернете». А еще — «а чтоб этот список заработал, то какую часть интернетов нам нужно еще добавить?» А дальше будет возникать все больше и больше вопросов. Потому что современный интернет устроен чуточку сложнее, чем его себе представляет».

Вопросы к содержимому списка Минцифры возникли у многих экспертов и участников сетевых сообществ. Как заметил Михаил Климарёв, именно на отсутствующих в списке сайтах региональных правительств и муниципалитетов должны публиковаться «местные распоряжения и информация по COVID».

При этом в перечне наличествуют Охотники.Ру, РИА ФАН, Космополитен и сайт телеканала «Спас».

«Минкомсвязи утвердила перечень «социально значимых» ресурсов. Кто вошёл в список — от мессенджера «ТамТам» до издания, которое связывают с «фабрикой троллей»», — пишет TJ.

Минкомсвязь опубликовала список сайтов, которые примут участие в эксперименте по предоставлению бесплатного доступа: https://t.co/6E7yesi2wu Среди социально значимых ресурсов оказались "ТамТам", телеканал "Спас" и агентство РИА ФАН, которое связывают с Евгением Пригожиным pic.twitter.com/zKDDJ6peJ6 — Лентач (@oldLentach) April 7, 2020

В опубликованном экспериментальном списке социально значимых отечественных ресурсов (https://t.co/k0DfhRncXd) нет ИА "Панорама". К черту такой бесплатный интернет. — major Major (@wietmann) April 6, 2020

В перечень социально значимых сайтов по версии Минкомсвязи среди прочих попал «КГ-Портал», ранее известный как «Кино-Говно», а также ещё несколько ресурсов о кино — TJ (@tjournal) April 6, 2020

В список попали почти 400 ресурсов — от «Яндекса» и «ВКонтакте» до Wildberries и «РИА Новостей»https://t.co/aoktHCzcpG — Sostav.ru (@sostav_news) April 7, 2020

«…в теории это [включение в список провластных интернет-сайтов] даст новые конкурентные преимущества прогосударственным СМИ и ресурсам: раз ходить на них можно бесплатно, то и аудитория должна стать больше», — считает Дмитрий Колезев.

Хабр же, по его мнению, «оставлен для айтишников». К слову, многие отметили присутствие этого портала как приятное и удивительное исключение. Сам Хабр относится к этому с иронией:

Минкомсвязи опубликовало список бесплатных интернет-ресурсов. В нем «Хабр», «ВКонтакте», ЖЖ, «N+1», но есть нюансы https://t.co/Y1oSfB5BdF pic.twitter.com/9nFRkhNnZh — Хабр.Новости (@habra_news) April 7, 2020

«Когда в начале года Владимир Путин выдвинул идею о бесплатном доступе к определённому списку сайтов, подразумевалось, что это будут сайты Госуслуг и органов власти, — рассуждает Игорь Королёв. — Однако, как только этот список стал форсироваться, подключились отраслевые лоббисты, в него вошло более 300 сайтов, включая все проекты Mail.ru, «Яндекса» и «Рамблер», включая «Одноклассники» и «ВКонтакте». И вот это капец. Трафик будет огромный, а люди будут нахаляву подключаться и все это потреблять. В условиях возросшей нагрузки на провайдеров это выглядит вообще ужасно«.

Посещение пепечисленных в списке сайтов не будет тарифицироваться в рамках эксперимента с 1 апреля по 1 июля 2020 года. Бесплатный доступ должны будут обеспечить крупнейшие провайдеры мобильной и интернет-связи: «Билайн», «МТС», «Мегафон», «Ростелеком», а также «Дом.ру».

«Скорость доступа к интернету в рамках оказания услуги «Доступный Интернет» определяется исходя из скорости доступа, установленной в соответствии с действующим на дату начала эксперимента договора оказания услуг связи, если таким договором предусматривается скорость не более 10 МБит/с. В случае, если договором предусмотрена скорость более 10 МБит/с, оператор вправе ограничить скорость доступа к интернету в рамках оказания услуг «доступного Интернета» до 10 МБит/с», — говорится в приказе Минцифры.

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