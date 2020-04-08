Фейколовы: от прокуроров до казаков

Как справедливо заметили журналисты, тема коронавируса в новостных лентах просто зашкаливает, достигнув рекордного значения в одном только российском поле до 884 тысяч упоминаний за 7 дней. Наибольшая доля информации о коронавирусе в общем потоке публикуемых материалов характерна для информагентств – около 55%. Кроме того, в лидерах по упоминаемости COVID-19 онлайн-СМИ (42% публикаций) и печатная пресса (32%).

Вполне ожидаемо тема вируса породила и целый вал фейковых сюжетов, новостей и сообщений. Некоторые настолько абсурдны, что в трезвом уме сложно в них поверить, но некоторые СМИ проявили к ним неподдельный интерес, а правоохранительные органы не успевают реагировать на них с помощью возбуждения уголовных и административных дел (иногда, на наш взгляд, необоснованно).

«По поручению Генерального прокурора Российской Федерации продолжается работа по пресечению распространения недостоверных сведений о ситуации с коронавирусной инфекцией», — говорится в одном из сравнительно недавних официальных отчётов на сайте надзорного ведомства.

«Выявлен факт размещения недостоверной общественно значимой информации, распространяемой под видом достоверных сообщений, создающей угрозу массового нарушения общественного порядка и общественной безопасности, — говорится в пресс-релизе Генпрокуратуры. — Так, на двух сайтах была размещена информация о «выделении индивидуальной материальной помощи» тем пользователям, которые согласятся предоставить персональные данные. Таким образом, на указанных интернет-ресурсах размещена заведомо недостоверная общественно значимая информация, распространяемая под видом достоверных сообщений, создающая предпосылки к массовым нарушениям общественного порядка и общественной безопасности».

В Роскомнадзор было отправлено требование ограничить доступ к указанной информации, а в случае переноса аналогичных материалов на другие интернет-ресурсы также ограничить к ним доступ. Кроме того, материалы прокурорской проверки направлены в Министерство внутренних дел Российской Федерации.

На волне коронавирусного хайпа оживились и разного рода «маленькие помощники» российских властей.

Так, недавно на борьбу с фейками в Ростовской области вышла казачья кибердружина. Её бойцы займутся поиском спама и недостоверной информации о заболевании в Сети.

Подразделение будет базироваться в городе Шахты. В состав кибердружины вошли 16 воспитанников казачьей молодежной организации «Донцы». Борцам с фейками ещё нет 18 лет, но они хорошо разбираются в технологиях.

«Основной задачей кибердружинников станет выявление фактов лживой информации или рассылки спама на тему коронавируса среди населения», – заявил руководитель городского отделения «Донцов» Виталий Голотвин. Что будут делать кибердружинники с авторами фейков, не уточняется.

В ряде районов Дона казаки вместе с правоохранителями участвуют в патрулях, обеспечивая выполнение режима всеобщей самоизоляции, который установлен с конца марта текущего года в регионе.

На днях Следственный комитет России (СКР) сообщил о возбуждении уголовного дела по ст.207.1 УК РФ за распространение ложной информации в соцсетях о том, что коронавирус COVID-19 якобы был создан в России.

Официальный представитель СКР Светлана Петренко уточнила, что один из пользователей Twitter разместил видео, в котором утверждал, что COVID-19 якобы был создан в государственном научном центре «Вектор», а позже путем взрыва умышленно распространен на территории России и Китая. «Таким образом, указанное лицо публично распространило под видом достоверных сообщений заведомо ложную информацию об обстоятельствах, представляющих угрозу жизни и безопасности граждан»,— заявили в СКР. «В настоящее время устанавливается личность создателя фейка», — также сообщалось в СМИ.

Выяснилось, что поводом для возбуждения дела о коронафейке стал пародийный видеоролик известного блогера Александра Торна, в котором он высмеивает сразу все конспирологические версии появления вируса. В видео идёт настоящий поток сознания, где сложно не увидеть иронию и сарказм, что подтверждает и сам автор ролика в своём видео на YouTube.

В эфире радиостанции «Эхо Москвы» блогер отметил, что о новосибирском институте «Вектор» речь идет в самом начале видео и, если бы следователи посмотрели видео до конца, то у них не осталось бы сомнений в пародийном характере видео. Мы тоже ознакомились с содержанием ролика, и по нашему мнению, это надо быть очень впечатлительным человеком, чтоб составить и подписать документ о возбуждении дела. К сожалению, подобные случаи являются свидетельством того, что далеко не всегда можно объективно оценить действия властей из подаваемой в сжатом виде информации о новых разоблачениях фейков и возбуждениях административных и уголовных дел.

Генпрокуратура, между тем, продолжает рапортовать о выявлении «фактов размещения недостоверной общественно значимой информации, распространяемой под видом достоверных сведений, создающей угрозу массового нарушения общественного порядка и общественной безопасности».

«Так, на сайте пермского информационного общественно-политического портала 02.04.2020 размещена публикация, в которой со ссылкой на неофициальные источники сообщается об увольнении сотрудников одного из предприятий в связи с приостановлением его работы из-за угрозы распространения коронавируса, — докладывает надзорное ведомство. — Отмечается, что «тысячи людей остались практически без крыши над головой и без денег». При этом, согласно полученной информации, за период с 15.03.2020 по 02.04.2020 работники предприятия в отпуска без содержания не отправлялись, зарплата выплачивается полностью и в установленные сроки. Нуждающиеся сотрудники получают материальную помощь».

В социальной сети «ВКонтакте» размещена недостоверная информация: «Народ, будьте осторожнее, по не официальным данным со стороны республиканской больнице, со слов хирурга в бурятии уже более 60-ти человек зараженные COVID-2019» (стиль, орфография и пунктуация автора сохранены). «Сообщение просмотрено более чем 4300 пользователями. Однако это не соответствует сведениям управления Роспотребнадзора по Республике Бурятия», — отмечает ведомство.

По данному факту отделом полиции № 2 УМВД России по г. Улан-Удэ возбуждено дело об административном правонарушении, предусмотренном ч. 9 ст. 13.15 КоАП РФ. Протокол направлен мировому судье судебного участка № 7 Октябрьского района г. Улан-Удэ для рассмотрения.

На этом же ресурсе опубликован видеоматериал, в котором неустановленное лицо сообщает, что «под видом пандемии коронавируса органами власти совершается экономический переворот – экономическая диверсия, которым необходимо противостоять». При этом автор допускает «кровопролитие» в ходе указанных действий.

В связи с наличием в действиях неустановленного лица признаков преступления, предусмотренного частью 2 статьи 280 УК РФ (публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности), прокуратурой Пермского края в территориальное управление ФСБ России направлено постановление для рассмотрения вопроса о возбуждении уголовного дела.

Таким образом, на указанных интернет-ресурсах размещена заведомо недостоверная общественно значимая информация, распространяемая под видом достоверных сообщений, создающая предпосылки к массовым нарушениям общественного порядка и общественной безопасности.

На основании ч. 1 ст. 15.3 Федерального закона от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации», Генеральная прокуратура Российской Федерации обратилась в Роскомнадзор с требованием принять меры по ограничению доступа к указанной информации, а в случае переноса аналогичных материалов на другие интернет-ресурсы также ограничить к ним доступ.

Решила не оставаться в стороне и прокатиться на волне коронахайпа и Лига БезИнтернета. По словам директора организации Екатерины Мизулиной, 126 волонтеров ЛБИ и Национального центра помощи пропавшим и пострадавшим детям подключились к работе по поиску недостоверной информации о распространении коронавирусной инфекции в России и за последние 10 дней выявили 1832 фейковые новости.

Основная часть фейков, отмечает Мизулина, распространяется через мессенджеры WhatsApp, Viber, Telegram. Много недостоверной информации также выявляется в социальных сетях: «ВКонтакте», Instagram, «Одноклассниках», а также на YouTube. Наиболее активно фейки публикуются в пабликах в соцсетях, которые посвящены родительским сообществам, группах многодетных родителей, беременных женщин, а также в городских, региональных, областных сообществах.

Граждане доверяют полученным сообщениям и, зачастую, не задумываясь и не проверяя информацию, пересылают ее нескольким адресатам, говорит Мизулина. Тем самым вбросы получают широкое распространение.

«Большинство фейков сделаны по некоему шаблону. Зачастую используется личностный фактор, например, автор сообщения указывает, что данные передал знакомый врач, сотрудник полиции или воинской части и т.д. Далее идут слова: «он сообщил по секрету» или «передай всем, кому можешь», — пояснила Е. Мизулина.

Задача волонтеров — не только найти фейки, но и попытаться установить источники ложной информации. Затем все собранные данные передаются в правоохранительные органы и в Роскомнадзор.

Е. Мизулина также добавила, что администраторы интернет-ресурсов оперативно реагируют и удаляют недостоверную информацию.

Основные тренды среди распространяемых фейков в Сети выглядят в последние дни следующим образом:

О планируемом распылении химических средств в городах России с вертолетов для борьбы с вирусом. «Второй вариант этого фейка, что неким лазером будут измерять температуру тела через окно, для этого необходимо подойти к окну и показать свой паспорт в открытом виде», — рассказала Е.Мизулина;

О планируемом перекрытии въездов и выездов из российских городов в связи с введением режима самоизоляции;

О распространении коронавируса в российской армии;

О заражении сотрудников администрации колоний.

Эти фейки, по словам Е. Мизулиной, также содержат призывы объявить амнистию, они уже вызвали большую обеспокоенность среди родственников заключенных.

— О введении войск и военной техники в российские города;

— О том, что сотрудники полиции совместно с врачами будут ходить по домам, чтобы поставить гражданам прививки от вируса;

— О том, что под видом сотрудников полиции и врачей в дом проникнут воры;

— О том, что двери в подъезды, где живут заболевшие, завариваются, а окна забиваются фанерой;

— О случаях заражения в городе или районе, больнице или поликлинике.

В свою очередь, мы прогнозируем появление ещё не одного десятка таких вот давно подзабытых «маленьких помощников властей», которым российские СМИ и «Капитан Очевидность» подскажут темы для пиара на волне возникшего вокруг темы пандемии резонанса.

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