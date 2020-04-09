Мэрия Москвы хочет отслеживать перемещения туристов

Мэрия Москвы на основе данных сотовых операторов хочет следить не только за жителями города, но и за туристами, пишет «Коммерсантъ». Власти могут создать систему мониторинга мест скопления приезжих, которая каждый день должна отслеживать число иностранцев в роуминге или с местными сим-картами и определять территории, где они проводят больше всего времени. Как рассказал собеседник газеты, мониторинг туристов потребуется, чтобы «отследить жителей, потенциально контактировавших с иностранцами, и локализовать очаги заболеваний».

По информации издания, контракт на предоставление таких данных департамент информационных технологий Москвы планирует заключить с одним поставщиком. Претендовать на него может компания «Яндекс», которая запустила систему контроля уровня самоизоляции в Москве и других городах. С 3 марта она мониторит больных больных коронавирусом на основе геолокационных данных сотовых операторов.

Подобные технологии позволяют госорганам анализировать потоки людей в городе и принимать решения о развитии инфраструктуры, говорят эксперты. Но точечное отслеживание граждан исключает обезличивание таких сведений, а предоставление третьим лицам информации об абонентах может осуществляться только с их согласия, напоминают они.

В ДИТ уточнили, что сейчас не планируют создание подобной системы, но подтвердили проведение «оценки стоимости услуг по предоставлению геоаналитических отчетов по запросу».

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