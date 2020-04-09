Для проведения онлайн-экзаменов Минобрнауки запустит систему распознавания лиц

В Минобрнауки обсуждают с крупными ИT-компаниями создание масштабируемой на все вузы страны системы распознавания лиц, которая позволит принимать экзамены в режиме онлайн. Об этом рассказал в интервью РБК глава ведомства Валерий Фальков:

«Давайте зададим вопрос: что нас больше всего беспокоит в дистанционном образовании? Мы хотели бы удостовериться, что по ту сторону экрана сидит именно тот человек, который зачислен. Мы хотели бы, чтобы он не пользовался какими-то программами вспомогательными, чтобы ему никто не помогал. Во всем мире для это существует система распознавания лиц».

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Система распознавания лиц, заявлял он ранее, является частью прокторинга — процедуры контроля во время проверки знаний обучающегося. Наблюдение проводится с помощью визуальных и программных средств, при этом фиксируются как действия человека, так и звуковой фон​​​. По расчётам министра, система прокторинга скоро станет нормой в системе высшего образования.

«Мы ставим себе такую задачу, что нам нужна масштабируемая на все вузы страны, хорошо отлаженная система распознавания лиц. Потому что мы считаем, что она после того, что мы сейчас переживем, это будет другое высшее образование. Его частью станет и национальная платформа онлайн-курсов, его частью станет поступление онлайн в вузы, и его неотделимой частью станет система распознавания лиц, которая будет широко использоваться, и многое-многое другое, что нам до этого кризиса казалось ненужным или немыслимым, до пандемии», — сказал Фальков.

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