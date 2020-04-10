Ростех распространяет по регионам систему распознавания лиц

Глава «Ростеха» Сергей Чемезов предложил региональным властям установить систему распознавания лиц для борьбы с коронавирусом. Об этом сообщает РБК со ссылкой на письмо Чемезова региональным губернаторам.

Речь идёт о системах, основанных на технологии компании NtechLab (на 12,5% принадлежит «Ростеху»).

«На базе набора технологий компании, доказавшего свою эффективность при работе в Москве, возможно в оперативные сроки обеспечить полномасштабную систему по борьбе с распространением вируса», — пишет Чемезов. По его словам, система позволит:

обнаружить людей из списка потенциальных переносчиков вируса;

искать историю их контактов с другими людьми;

искать историю их контактов с другими людьми; идентифицировать людей в карантинных районах и зонах, проверять, носят ли они маски;

считать количество людей (для того чтобы определить, в каких местах карантин не соблюдается);

выявлять жителей в возрасте старше 65 лет.

В качестве еще одного успешного примера использования подобной технологии, Чемезов привел Китай.

Представитель «Ростеха» рассказал, что письмо было направлено главам всех регионов, и госкорпорация уже получила несколько ответов о заинтересованности в такой системе. «Насколько мы знаем, NtechLab уже активно прорабатывает возможности сотрудничества с 10 регионами из пяти федеральных округов России», – сообщили в «Ростехе».

По словам источника РБК, одним из таких регионов стал Татарстан, где уже запустили систему контроля за соблюдением режима самоизоляции при помощи SMS-сообщений. «Около года назад мы начали тестирование системы распознавания лиц NTechLab в Альметьевске. В связи с эпидемией обсуждаем возможность масштабировать этот проект, но пока анализируем параметры сотрудничества и окончательное решение не принято», – сообщили в пресс-службе министерства цифрового развития государственного управления, информационных технологий и связи Татарстана.

В свою очередь представитель NtechLab не стал называть стоимость внедрения системы в регионах, отметив, что она будет рассчитываться на индивидуальной основе, «так как очень многое зависит от технической базы, с которой работает каждый конкретный город». Ранее совладелец компании Александр Кабаков говорил, что NtechLab проводила пилотные проекты «в паре регионов», но из-за эпидемии их власти попросили оперативно развернуть полномасштабную систему. Стоимость установки Кабаков назвал адекватной региональному бюджету.

В конце марта текущего года сооснователь NtechLab Александр Кабаков дал интернет-изданию большое интервью The Bell, в котором рассказал — как система умных камер компании, установленных в Москве и других городах по всему миру, позволит формировать черные списки на время карантина, сообщать властям о выходе из дома людей старше 65 и фиксировать рукопожатия.

На вопрос издания, что карантин закончится, а слежка останется, Кабаков решил поиграть в любимую игру властей и представителей провластного бизнеса — манипулирование: «Вопрос про приватность в целом бессмысленный. Смартфоны уже собирают о вас крайне большое число данных. И вопрос здесь только в том, у кого есть к ним доступ. И в целом я не понимаю, что опасного будет в том, если камеры в подъезде будут определять, нажал ли человек на кнопку лифта — это разве секретная информация, которая нарушает право на приватность? Мне кажется, нет».

Руководитель РосКомСвободы Артём Козлюк считает такой подход подменой понятий с целью навязать нарушение приватности и тотальную слежку как нечто неизбежное:

«Когда нет моральных принципов и строишь систему слежки — задавать подобные вопросы таким людям с одной стороны бессмысленно, а с другой важно — хорошо раскрывает их сущность и ограниченность мышления, обрезанная желанием заработать, а что потом на основе этих разработок строится тотальный контроль — ой, ну всё. И да, какую я нажимаю кнопку в лифте — моя частная информация и всяким Кабаковым я её раскрывать не хочу. Может мне ещё в спальне умную камеру поставите, а чо такого?»

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Артём Козлюк также отметил, что сторонники массовой слежки часто сравнивают несравнимое, когда заявляют о сборе информации смартфонами, которые мы приобретаем. «Тут я сам решаю кому какую мою приватность разрешаю нарушать и в каком количестве. И разрешаю ли вообще. А тут мне навязывают отказаться полностью. Вот подменщики понятий, конечно», — считает он.

Ранее Кабаков заявлял, что компания проводила пилотные проекты «в паре регионов», но в связи с эпидемией их власти попросили оперативно развернуть полномасштабную систему. Стоимость установки систем он также не называл, но отмечал, что «все суммы, которые обсуждались, были адекватны региональному бюджету». По словам Кабакова, создать в регионе масштабную систему в течение двух-трех месяцев не получится, однако «обеспечить оперативный контроль за общественными зонами (улицы, парки, ключевые транспортные объекты) можно оперативно в течение месяца-двух».

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