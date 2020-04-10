Пользователя ВКонтакте не стали судить за шутку о войсках в Ленинградской области

Как сообщает объединённая пресс-служба судов города Санкт-Петербурга, мировой судья судебного участка № 82 вернул полиции протокол об административном правонарушении в отношении Виталия Писарева. Согласно документу, Писарев 2-го числа оставил слишком рискованный в нынешних условиях комментарий под постом в группе «Девяткино LIVE Мурино», в котором пользователей спрашивали о возможности въехать в Мурино из других районов Ленинградской области.

К публикации под заголовком «Подскажите, я в мурино снимаю квартиру, но сейчас перебралась к родственникам во Всеволожск, очень хочу в один день аккуратно приехать и забрать свои вещи, и некоторую мебель, в город пускают, если есть договор аренды или нет? Пропустят ли газель? Или абсолютно все въезды закрыты?» (стиль, орфография и пунктуация автора сохранены) один из пользователей оставил комментарий следующего содержания: «Все закрыто. Всюду военные и росгвардия. Сегодня перебежками и ползком кое-как из Мурино выбрался. Был ранен в ногу».

Мимо сотрудников прокуратуры, которые мониторят интернет на предмет распространения дезинформации, такая оценка ситуации не прошла. Надзор отнёсся к комментарию со всей серьёзностью и запросил комментарий у полицейского главка и ЗВО. Получил опровержение и передал информацию в Генпрокуратуру РФ.

Там, в свою очередь, потребовали от Роскомнадзора ограничить доступ к недостоверным сведениям, которые создают угрозу массового нарушения общественного порядка и безопасности.

Писареву вменили статью 13.15 КоАП — злоупотребление свободой массовой информации. Часть 9 в качестве санкций для граждан предусматривает штраф от 30 до 100 тысяч рублей с конфискацией предмета административного правонарушения или без таковой.

«Материалы возвращены в связи с неправильным составлением протокола, оформлением других материалов, а также их неполнотой», — сообщили в пресс-службе судов.

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