Генпрокуратура заблокировала сайт «Джеймстаунского фонда»

На территории России заблокирован доступ к сайту американской неправительственная исследовательская организации Jamestown Foundation («Джеймстаунский фонд»), которая была основана в 1984 году для помощи перебежчикам из стран бывшего социалистического блока, а после распада СССР занялась освещением проблем правового и гуманитарного характера на постсоветском пространстве.

Основное направление Jamestown Foundation — это новости и аналитика, чаще всего — с резкой критикой российских, китайских и северокорейских властей. Как говорится на сайте фонда, публикации широко используются американскими правительственными аналитиками и законодателями.

Российские власти считают, что Jamestown Founation имеет отношение к организации цветных революций в бывшем СССР, включая «тюльпановую революцию» в Киргизии и Евромайдан на Украине.

Несколько дней назад Генеральная прокуратура Российской Федерации приняла решение признать деятельность фонда нежелательной, поскольку она:

«…представляет угрозу основам конституционного строя и безопасности Российской Федерации. В частности, усилия экспертов и аналитиков фонда направлены на разжигание этносепаратизма в национальных республиках Российской Федерации и пропаганду отделения некоторых территорий нашей страны. Особым объектом его внимания являются регионы Северного Кавказа, где для нагнетания националистических настроений и осложнения межнациональных отношений JF активно используется «черкесская» тематика и целенаправленно продвигается идея изменения территориального устройства нашей страны».http://genproc.gov.ru/smi/news/news-1822622/

Генеральная прокуратура Российской Федерации приняла решение о признании нежелательной на территории Российской Федерации деятельности иностранной неправительственной организации https://t.co/iaNq4yCqln — ГП РФ (@Genproc) April 8, 2020

Соответствующая информация о принятом решении была направлена в Минюст России. Согласно российскому законодательству, сайт организации, признанной нежелательной, должен быть заблокирован, что и произошло совсем недавно.

«Джеймстаунский фонд» уже отреагировал на внесение себя в список нежелательных на территории РФ организаций. Он заявил, что гордится своим важным и всеобъемлющим анализом проблем черкесской национальности на Северо-Западном Кавказе, а осуждение российскими властями Jamestown Foundation для него уже не является чем-то удивительным: ранее за проведение семинаров в 2006 и 2007 годах о проблемах Кавказа он уже неоднократно подвергался критике властей РФ.

Как отмечает президент фонда Глен Ховард, «у организации нет офиса или сотрудников, которые работают в России, поэтому вопрос о том, быть ли ему объявленным нежелательным, является спорным с самого начала, и он не окажет никакого влияния на деятельность или дальнейшую отчётность об интересующем организацию регионе». По его мнению, запрет окажет обратный эффект, только повысив известность фонда и придав дополнительную популярность его отчётам, и точно также «попытки Москвы подавить независимые источники информации всегда имели обратный эффект, и наш пример не будет отличаться [от других]».

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