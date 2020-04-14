У администратора паблика «Омбудсмен полиции» обыск по делу о коронафейках

Администратор паблика «Омбудсмен полиции» Владимир Воронцов написал в своем Telegram-канале, что к нему пришли с обыском: «У меня в квартире обыск, ломают дверь». Позже он обратился к подписчикам с просьбой сообщить об этом журналистам и адвокатам.

Обыск связан с уголовным делом, возбужденным управлением СКР по Санкт-Петербургу по статье 207.1 УК РФ («Публичное распространение заведомо ложной информации об обстоятельствах, представляющих угрозу жизни и безопасности граждан»). Позже адвокат «Правозащиты Открытки» Сергей Бадамшин подтвердил эту информацию.

Также обыск сейчас также проходит у родителей супруги Владимира Воронцова. Следственные действия проводятся в сопровождении сотрудников ЦПЭ и спецподразделения «Гром». Об этом сообщил Сергей Бадамшин.

Как сказано на сайте Следственного комитета РФ, по данным следствия, в начале апреля текущего года на стене паблика в соцсети «ВКонтакте» «неустановленным лицом» от имени пользователя «Владимир Воронцов» было размещено сообщение о том, что «курсантов и офицеров одного из военных учебных заведений, в котором якобы 70% заболевших коронавирусом, заставляют делать утреннюю зарядку».

«Вместе с тем, по данным следствия, в указанном институте среди сотрудников и обучающихся института случаев заражения COVID-19 не выявлено, в медицинское учреждение информации о заболевании не поступало», — настаивают в СК.

«Уголовное преследование Омбудсмена полиции Владимира Воронцова носит признаки заказного характера», — считает глава «Агоры» Павел Чиков:

«Власти воспользовались незначительным поводом, чтобы отомстить за активную публичную деятельность по выявлению негативных практик в работе полиции. Уголовное преследование за публикацию какой-либо информации, вне зависимости от того, подтверждена она или нет, явно необоснованно, если не причинило какого-либо существенного вреда. Обыск сам по себе выглядит как акт устрашения. Паблики Омбудсмена сегодня — это главный источник критической информации о работе МВД. Воронцов имеет большой и успешный опыт судебной защиты трудовых и профессиональных прав рядовых сотрудников полиции. Он ведёт несколько дел сотрудников правоохранительных органов в Европейском суде по правам человека. Давление на Воронцова оказывалось и ранее, были попытки дискредитации, исков о защите чести и достоинства, блокировки пабликов».

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Ранее стало известно о возбуждении дела об административном правонарушении по статье о злоупотреблении свободой массовой информации (13.15 КоАП РФ) из-за публикации о якобы заболевших коронавирусом в институте ФСБ. Новость была опубликована в паблике «Омбудсмен полиции» и затем удалена администрацией «ВКонтакте». О возбуждении дела сообщил телеканал RT и опубликовал фотографию отделения полиции. В этом отделении юристу «Правозащиты Открытки» Анастасии Бураковой ответили, что ничего о таком деле не знают.

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