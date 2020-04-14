В Москве аннулировали 900 тысяч цифровых пропусков

За сутки власти Москвы отказали в оформлении 900 тыс. из 3,2 млн цифровых пропусков, сообщает столичный оперативный штаб. В качестве причины называются некорректность или недостоверность предоставленных данных (фамилии с цифрами, нулевые номера паспортов, неправильное заполнение полей ИНН). Пропуска выдаются по заявительному принципу, однако все сведения в дальнейшем проверяются, особенно данные о работодателях, рассказали в ДИТ. «Граждане, указавшие недостоверную информацию, будут привлечены к административной ответственности», — подчеркнул глава ДИТ Эдуард Лысенко.

О введении пропускного режима стало известно 10 апреля. Мэр Москвы Сергей Собянин тогда сообщил, что режим может ужесточаться поэтапно. С 15 апреля в Москве начнут проверять цифровые пропуска, введенные для любых передвижений по городу на личном или общественном транспорте. Ходить пешком пока можно без пропуска.

Цифровой пропуск представляет собой буквенно-цифровой код, первые четыре цифры которого означают дату окончания действия пропуска, остальные 12 символов позволяют идентифицировать его владельца. Сотрудники уполномоченных органов могут ввести этот код на служебном устройстве и увидеть информацию о дате, на которую выдан пропуск, его владельце и цели поездки. Эти данные сверяют с данными документа, который человек указал при оформлении пропуска.

Граждане без цифрового пропуска получат штраф в 5 тыс. руб. Личный транспорт могут эвакуировать на спецстоянку.

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